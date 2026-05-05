El debut Wanda Nara y Maxi López en la ficción

Telefe planificó el estreno del próximo lunes con una estrategia multiplataforma y su primer capítulo se podrá ver luego de "Pasapalabra" -el programa conducido por Ivan de Pineda- y antes de la Gala de Eliminación de Gran Hermano Generación Dorada.

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“Triángulo amoroso” tendrá un total de 30 episodios, con una duración de un minuto y con un contenido hecho especialmente para redes. La ficción contará con las actuaciones de Yanina Latorre, Georgina Barbarossa, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Pachu Peña, Clara Kovacic, Lucas Spadafora, Lautaro Rodríguez y Nora Colosimo, madre de Wanda Nara.

Actualmente, las series en formato vertical son un fenómeno muy popular en todo el mundo, estos formatos se basan en situaciones cargadas de drama, tensión y la trama siempre está “a punto de estallar" para atrapar a los espectadores.