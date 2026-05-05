El debut Wanda Nara y Maxi López en la ficción

El próximo lunes se estrenará la ficción "vertical", protagonizada por la mediática conductora de Telefe y su exmarido.
Telefe anunció el estreno de “Triángulo amoroso”, la serie vertical que protagonizarán la mediática Wanda Nara y su exmarido, el exfutbolista Maxi López, marcando el debut de la conductora de "MasterChef Celebrity" en la actuación.
El autodenominado canal de la familia dio a conocer la primera promoción de la serie con la presencia de Yanina Latorre, la conductora se SQP -en América TV- también tendrá un rol dentro de la ficción, que estará disponible en todas las redes sociales de Telefe a partir de este lunes 11 de mayo.
Telefe planificó el estreno del próximo lunes con una estrategia multiplataforma y su primer capítulo se podrá ver luego de "Pasapalabra" -el programa conducido por Ivan de Pineda- y antes de la Gala de Eliminación de Gran Hermano Generación Dorada.
“Triángulo amoroso” tendrá un total de 30 episodios, con una duración de un minuto y con un contenido hecho especialmente para redes. La ficción contará con las actuaciones de Yanina Latorre, Georgina Barbarossa, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Pachu Peña, Clara Kovacic, Lucas Spadafora, Lautaro Rodríguez y Nora Colosimo, madre de Wanda Nara.
Actualmente, las series en formato vertical son un fenómeno muy popular en todo el mundo, estos formatos se basan en situaciones cargadas de drama, tensión y la trama siempre está “a punto de estallar" para atrapar a los espectadores.
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