Nicki Nicole reprogramó su show sinfónico en el Colón

NN Paro

A través de un posteo en su cuenta personal de Instagram, la artista rosarina señaló que "ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo".

"Me duele muchísimo tener que postergarlo" aseguró la joven de 25 años, y añadió que "mañana es un día muy importante para el país, creo en el derecho de los trabajadores para expresarse y acompañarse".

"Por eso vamos a reencontrarnos el viernes 20 de febrero, para vivir esa noche como se merece. Gracias por entender, por estar y por acompañarme siempre. Los amo" concluyó el comunicado firmado por la artista.

La reprogramación fue confirmada oficialmente por la producción que informó que las entradas adquiridas para el jueves 19 serán válidas automáticamente para el viernes 20, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución del dinero a través de la plataforma EnigmaTickets.

Esta será la primera vez, Nicki Nicole presente su repertorio en formato sinfónico, y lo hará acompañada por más de 70 músicos dirigidos por el maestro Nico Sorín. Con esta propuesta, la cantante busca ampliar su universo sonoro sin perder la identidad urbana que la convirtió en una de las figuras más influyentes de su generación.

Este concierto no sólo es un desafío artístico sino también, un gran acontecimiento para la música argentina de su generación porque Nicki Nicole se convertirá en la primera artista del movimiento urbano argentino en presentarse en el Teatro Colón, un escenario tradicionalmente asociado al ballet, la música clásica y la ópera.

La producción del espectáculo debió reprogamar el recital de hoy, debido al paro nacional convocado por la CGT, para expresar su oposición a la Reforma Laboral propuesta por el Gobierno Nacional, que será tratada este jueves en la Cámara de Diputados.