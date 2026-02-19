Habló Guido Icardi, el hermano de Mauro

GI 1

"En su momento creo que habrá pensado que tenía una familia hermosa. Él estaba con los tres hijos de ella, sus dos hijas... Tenían un proyecto de vida en común y uno se desespera cuando ve que puede perder todo lo que construyó en 11 años" expresó sobre el vínculo de su hermano.

GI 2

GI 3

Guido defendió a su hermano de las acusaciones de violencia de género que denunció la mediática conductora de "MasterChef Celebrity", y también opinó sobre la nueva relación que tiene con la China Suárez “Ahora es capítulo nuevo. No creo que se esté vengando, la pareja se va desgastando con los años y aparece una nueva oportunidad”.

GI 4ok

“A mí me toca en el sentido de que es mi familia. No creo que Mauro sea capaz de hacerle algo a Wanda” aclaró Guido Icardi ante la consulta de Natalie Weber, y aunque reconoció que Mauro tiene un caracter fuerte, no dejó dudas con su respuesta “Mi hermano será obsesivo con sus cosas, pero no creo que llegue a levantarle la mano ni que tenga actitudes violentas”.

GI 5

Uno de los puntos más emotivos de la entrevista que ofreció Guido Icardi al programa "Intrusos" de América TV, fue cuando se refirió a la crianza de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que Wanda Nara tuvo con Maxi López, en ese momento, el joven destacó el compromiso que tuvo Mauro desde el primer día “Creo que lo llamaban "papá" porque él se lo ganó”.