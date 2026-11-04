Turner, conocido por "Animales fantásticos", "Los amos del aire" ("Masters of the Air"), "Remando como un solo hombre" (*The Boys in the Boat*) y más recientemente "Sólo por una noche" ("One Night Only") y encaja con el perfil físico clásico del personaje: alto, elegante y con presencia.

Callum Turner en "Animales fantásticos"

Hasta el momento no hay confirmación oficial. El propio Friedman habló de rumores, sin citar fuentes directas, por lo que mantiene la cautela. Sin embargo, su historial con el casting de Daniel Craig le da peso a la información en Hollywood. La elección del nuevo 007 cerrará años de especulación tras la salida de Craig en "Sin tiempo para morir" (en 2021) y marcará el inicio de una nueva etapa de la franquicia bajo el paraguas de Amazon.