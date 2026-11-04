El periodista que anticipó a Daniel Craig como 007 asegura saber quién es el actor elegido para la nueva saga del agente secreto al servicio de su Majestad.
La búsqueda del sucesor de Daniel Craig como James Bond entra en su recta final y según la información del periodista estadounidense Roger Friedman -que en 2005 anticipó el casting de Craig para "Casino Royale"-, el actor británico Callum Turner -de 36 años- sería el elegido para interpretar al agente 007 en la nueva película de la saga, bajo la dirección de Denis Villeneuve y el control creativo total de Amazon MGM Studios, que pagó más de mil millones de dólares para tomar las riendas de la familia Broccoli -los hermanastros Michael G. Wilson y Barbara Broccoli-, únicos propietarios de los derechos del agente secreto.
La noticia de Friedman se conoció a pocos días de que finalizaran las pruebas de pantalla en los estudios Bray, de Berkshire, Inglaterra. Entre los finalistas se encontraban el propio Turner, el escocés Jack Lowden (Slow Horses, Dunkerque), Josh O’Connor (The Crown, Challengers) y un cuarto nombre no identificado. El director Villeneuve -fan declarado de la saga desde la infancia- dirigió las pruebas, que incluyeron acrobacias, presencia ante cámara y diálogos, el mismo tipo de proceso que hace dos décadas enfrentó a Craig con otros candidatos.
Un dato que alimentó los rumores fue la renuncia de Callum Turner a la dirección de TwentyTwo Films, la productora que fundó en 2025 con su esposa, la cantante Dua Lipa. Aunque registros oficiales indican que dejó el cargo en diciembre de 2025 -antes de las pruebas finales-, la información se interpretó como un movimiento para liberar su agenda y concentrarse en el proyecto. Friedman también deslizó que la cantante podría interpretar el tema oficial del film o tener un cameo como "Chica Bond”.
Esta será la primera película de 007 bajo el control total de Amazon MGM Studios, que adquirió la franquicia (antes en manos de la familia Broccoli) en 2022. El director Villeneuve, quien termina "Duna: Parte Tres" -con estreno previsto para diciembre de 2026-, asumió la dirección como su próximo gran proyecto. El guion está a cargo de Steven Knight (Peaky Blinders) y los productores son Amy Pascal y David Heyman. Se espera que el rodaje comience en 2027 y que el film llegue a cines hacia 2028.
Turner, conocido por "Animales fantásticos", "Los amos del aire" ("Masters of the Air"), "Remando como un solo hombre" (*The Boys in the Boat*) y más recientemente "Sólo por una noche" ("One Night Only") y encaja con el perfil físico clásico del personaje: alto, elegante y con presencia.
Hasta el momento no hay confirmación oficial. El propio Friedman habló de rumores, sin citar fuentes directas, por lo que mantiene la cautela. Sin embargo, su historial con el casting de Daniel Craig le da peso a la información en Hollywood. La elección del nuevo 007 cerrará años de especulación tras la salida de Craig en "Sin tiempo para morir" (en 2021) y marcará el inicio de una nueva etapa de la franquicia bajo el paraguas de Amazon.
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