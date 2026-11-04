Sofía Jujuy Jiménez reveló el escalofriante episodio paranormal que vivió con su abuela.

LA RESPUESTA DE LA ABUELA DE JUJUY

Como diría el dicho popular "creer o reventar", Sofía presenció una serie de hechos más que tomó como una respuesta concreta al pedido que le hizo a su abuela, por eso considera que vivió un momento de reencuentro y de conexión especial con ella, a pesar de que ya no está viva.

"El televisor se prendió y se apagó, y el libro volvió a caerse... Todo volvió a ocurrir como una confirmación. Yo no le había dicho nada sobre qué hacer y qué no", resumió, Jiménez, en diálogo con el especialista en historias paranormal, Héctor Rossi.