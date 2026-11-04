Sofía Jujuy Jiménez reveló el escalofriante episodio paranormal que vivió con su abuela.

La conductora de streaming reveló los detalles del episodio más raro que vivió con su abuela fallecida, que se presentó ante ella y parte de su familia.
Sofía Jujuy Jiménez contó los detalles del episodio más misterioso y escalofriante que vivió al hablar de su abuela fallecida con su mamá y con su hermana, Pilar. El relato de lo sucedido lo compartió con los oyentes de Que alguien le avise, en La Casa Streaming, y dejó a todos anonadados.
"Estábamos con mi hermana Pilar y mi mamá, las tres acostadas en la cama... Estábamos hablando de ella (su abuela fallecida). De repente se cayeron tres libros de la nada. Estaban lejos. No había viento ni había nada abierto", comenzó, Jujuy, en contextualizar su relato, sucedido tiempo atrás.
"Mi hermana es médium y está tratando de darle una forma más clara a todo eso y de aprender a manejar esas situaciones", reveló Jiménez, al referirse a los "poderes especiales" que tiene uno de sus familiares más allegados. Acto seguido a lo sucedido con los libros, mamá e hijas decidieron prender la televisión, y una señal los sorprendió porque apareció un conejo.
Su abuela les había dicho que "cada vez que vean un conejo, sepan que estoy con ustedes". Ante esa situación, inquieta y miedosa por lo los episodios mencionados, Sofía decidió intervenir y pedirle una señal concreta a la exintegrante de su clan. "Me asusté y le dije: 'Abuela, si sos vos, por favor, dame una señal concreta. Esto me está asustando, pero quiero creer que sos vos y que no hay nada malo'”, contó, al aire.
Como diría el dicho popular "creer o reventar", Sofía presenció una serie de hechos más que tomó como una respuesta concreta al pedido que le hizo a su abuela, por eso considera que vivió un momento de reencuentro y de conexión especial con ella, a pesar de que ya no está viva.
"El televisor se prendió y se apagó, y el libro volvió a caerse... Todo volvió a ocurrir como una confirmación. Yo no le había dicho nada sobre qué hacer y qué no", resumió, Jiménez, en diálogo con el especialista en historias paranormal, Héctor Rossi.
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