Esta semana se podría definir quien será el próximo actor que encarnará al espía del servicio secreto de inteligencia británico James Bond.

Según reportes de varios medios especializados en espectáculos -Variety, The Hollywood Reporter, Deadline, entre otros- esta semana se realizarán en Londres, Inglaterra, las pruebas de pantalla finales para elegir al sucesor de Daniel Craig en el papel del agente 007. Por más que más que Amazon MGM Studios no confirmó los nombres ni fechas exactas para dar a conocer al nuevo James Bond, los rumores indican que los selecionados son entre tres y cinco actores

Esta será la primera película de Bond bajo el control creativo total de Amazon MGM Studios -que pagó más de mil millones de dólares para tomar las riendas de la familia Broccoli -los hermanastros Michael G. Wilson y Barbara Broccoli-, únicos propietarios de los derechos del agente secreto. El director será Denis Villeneuve ("Duna", "Blade Runner 2049 y "Arrival), un fanático declarado de la saga desde pequeño y el guion lo escribió Steven Knight ("Peaky Blinders").

Villeneuve terminó "Duna: Parte Tres" -con estreno diciembre 2026- y después se dedicará a pleno de la nueva película de james Bond. El objetivo es anunciar al nuevo 007 antes de fin de año, aunque no hay fecha oficial de rodaje ni de estreno, aunque se especula que será para el 2028.

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¿Quiénes están en la recta final?

  • Jack Lowden. El actor escocés de 36 años es favorito en varias casas de apuestas porque es el “hombre comun” con carisma de espía real. Protagonista de "Caballos lentos" (Slow Horses) como el agente del MI5 River Cartwright -una especie de pre-audición para Bond. Su compañero en la serie, el británico Gary Oldman llegó a decir que “ya lo eligieron” y que “tiene los dedos cruzados por Jack”. Tiene trayectoria sólida en teatro (ganador del premio Olivier), cine ("Dunkerque", "Benediction", "María I de Escocia") y está casado con la actriz estadounidense-irlandesa Saoirse Ronan.
Jack Lowden

Jack Lowden

  • Callum Turner. Nacido hace 36 años en Londres, es el que “parece hecho en un laboratorio para ser Bond”: alto, elegante, con ese aire clásico. Brilló en el filme "Los amos del aire" (como Bucky Egan), "Animales fantásticos" y "Remando como un solo hombre". Este año se casó con la estrella de la canción Dua Lipa, por lo que se generó el rumor de que ella podría cantar el tema central de la película. Fue uno de los favoritos a principios de año.
Callum Turner

Callum Turner

  • Josh O’Connor: también británico y de 36 años. Es el caballo negro de los candidatos. Ganó un Emmy interpretando al Príncipe Carlos en "The Crown", y después brilló en "Challengers", "Tierra de Dios" (God's Own Country) y Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out", en donde compartió pantalla con el propio Daniel Craig. No era el nombre más ruidoso hasta hace poco, pero su presencia en los tests lo convierte en el comodín peligroso.
Josh O’Connor

Josh O’Connor

Otros nombres que circularon antes fueron Aaron Taylor-Johnson, Paul Mescal, Harris Dickinson y James Norton que parecen haber quedado fuera de carrera.

Los tests incluyen tres componentes clásicos: acrobacias, presencia ante cámara y diálogo. Es el mismo tipo de proceso intenso que hace 20 años enfrentó a Daniel Craig, Henry Cavill (Superman) y Sam Worthington (Thor).

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