Según reportes de varios medios especializados en espectáculos -Variety, The Hollywood Reporter, Deadline, entre otros- esta semana se realizarán en Londres, Inglaterra, las pruebas de pantalla finales para elegir al sucesor de Daniel Craig en el papel del agente 007. Por más que más que Amazon MGM Studios no confirmó los nombres ni fechas exactas para dar a conocer al nuevo James Bond, los rumores indican que los selecionados son entre tres y cinco actores