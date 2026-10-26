Esta semana se podría definir quien será el próximo actor que encarnará al espía del servicio secreto de inteligencia británico James Bond.
Según reportes de varios medios especializados en espectáculos -Variety, The Hollywood Reporter, Deadline, entre otros- esta semana se realizarán en Londres, Inglaterra, las pruebas de pantalla finales para elegir al sucesor de Daniel Craig en el papel del agente 007. Por más que más que Amazon MGM Studios no confirmó los nombres ni fechas exactas para dar a conocer al nuevo James Bond, los rumores indican que los selecionados son entre tres y cinco actores
Esta será la primera película de Bond bajo el control creativo total de Amazon MGM Studios -que pagó más de mil millones de dólares para tomar las riendas de la familia Broccoli -los hermanastros Michael G. Wilson y Barbara Broccoli-, únicos propietarios de los derechos del agente secreto. El director será Denis Villeneuve ("Duna", "Blade Runner 2049 y "Arrival), un fanático declarado de la saga desde pequeño y el guion lo escribió Steven Knight ("Peaky Blinders").
Villeneuve terminó "Duna: Parte Tres" -con estreno diciembre 2026- y después se dedicará a pleno de la nueva película de james Bond. El objetivo es anunciar al nuevo 007 antes de fin de año, aunque no hay fecha oficial de rodaje ni de estreno, aunque se especula que será para el 2028.
Otros nombres que circularon antes fueron Aaron Taylor-Johnson, Paul Mescal, Harris Dickinson y James Norton que parecen haber quedado fuera de carrera.
Los tests incluyen tres componentes clásicos: acrobacias, presencia ante cámara y diálogo. Es el mismo tipo de proceso intenso que hace 20 años enfrentó a Daniel Craig, Henry Cavill (Superman) y Sam Worthington (Thor).
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