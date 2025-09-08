Aseguran que Marianela Mirra se hizo un Tratamiento de Fertilidad para tener un hijo con Alperovich

"Cuando Marianela, cuando cuenta que está de novia con Alperovich, en uno de los posteos, dice ´yo no engendro hijos en la cárcel´. En ese momento, se interpretó como una respuesta a Jorge Rial por su hija, Morena. Ella lo iba a visitar a Alperovich a la cárcel, no se habló de visitas higiénicas", recordó Fernanda Iglesias, panelista de Puro Show, en las mañanas de El 13, antes de desglosar el detalle de su información.

"No engendra hijos en la cárcel, pero sí quiere tener un hijo con Alperovich. La semana que pasó Marianela se fue a inseminar para tener un hijo con él. Lo hizo en el mismo instituto que lo hizo, en la misma semana, Sofía Clérice. Ella tiene 41 años, el 70 e hicieron un tratamiento de fertilización in vitro", detalló la periodista, sobre el método al que está apostando la ex participante de Gran Hermano, para ser mamá.

"Esto me lo contó gente de la clínica... Es el mismo lugar donde se atendía Rocío Marengo, también. Se llama IFER, sobre calle Marcelo T. De Alvear. Recordemos que el fue condenado por abuso sexual, que quedó detenido en un penal y que, en mayo, al cumplir 70 años, consiguió la prisión domiciliaria", remarcaron en el programa de espectáculos, sobre el presente de la pareja de Mirra.

ES LA HISTORIA DE UN AMOR

Marianela saltó a la fama por participar de una de las primeras ediciones de Gran Hermano, reality del cual fue ganadora en 2007 y se consagró como una de las jugadoras más polémicas, de todos los tiempos. Ya por entonces, tras su salida de la casa, se empezó a rumorear que ella tenía una relación clandestina con alguien de mucho "peso", algo que ella negó por años, mientras se mantuvo cercana a los medios de comunicación y al mundo del espectáculo.

Male con Alperovich, nota Una de las pocas imágenes de Marianela con Alperovich, de muchos años atrás, en la provincia de Tucumán.

Tiempo después, explotó el escándalo de un supuesto affaire con Jorge Rial, por entonces conductor de Intrusos en el espectáculo, y muchos creyeron que era él el hombre al que todos se referían. Pero estaban equivocados y eso se demostró con el correr de muchos años. Porque fue recién a principios de este 2025 que Marianela confesó en redes sociales el mantener una relación amorosa con el exgobernador tucumano.