Lali Espósito volvió a criticar a Milei y le dedicó un nuevo tema: "Payaso"

Entre los nuevos temas que presentó Lai, se encuentra Payaso, que incluye en el estribillo una frase que fue interpretada como una alusión directa al jefe de Estado: “Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”, que cosechó la ovación del público.

Embed

La noche sumó otro momento fuerte cuando, durante la canción Fanático, Lali parodió la clásica pose fotográfica de Milei. En lugar de la “V” de la victoria, marcó un “tres” con los dedos. El gesto desató el cántico masivo de las tribunas: “¡Alta coimera, Karina es alta coimera!”, en referencia a las denuncias por presunto 3% de coimas que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Más tarde, sorprendió al versionar Vencedores vencidos, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un clásico de crítica social que, en este contexto, sonó como advertencia al poder actual.

Los enfrentamientos con Javier Milei

La relación entre Lali y Milei lleva tiempo marcada por choques. En 2023, durante la campaña, la artista escribió un breve mensaje en redes: “Qué peligroso, qué triste”. Desde entonces fue blanco de burlas e insultos en internet por parte de simpatizantes libertarios. A pesar de eso, eligió responder desde el escenario.

Lo ocurrido en Vélez aparece en un momento político sensible: la reciente derrota del oficialismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Con un gobierno golpeado y cuestionado, la irrupción de Lali en clave política refuerza la idea de que la cultura y la música también son lugares de resistencia.

La artista pop más popular del país convirtió su show en un acto colectivo. Y en una noche marcada por música, gestos y cantos, dejó en claro que la disputa con Milei ya trasciende el plano personal: hoy forma parte del clima político argentino.