Susana Giménez habló del romance de su nieta con el Nicolás Figal

Ahora, fue la misma “Diva de los Teléfonos” quien decidió hablar del vínculo en un móvil de DDM, en la pantalla de América TV. "Estoy llegando una hora tarde a la conferencia de prensa de LOL, el proyecto está bien, pero la primera temporada no la vi nunca", comentó la conductora, al bajar la ventanilla de su auto para hablar con los cronistas.

Sobre el romance de su nieta con el futbolista del Xeneize, Susana Giménez no quiso hablar demasiado, pero se animó a ponerle un picante futbolero. "Yo soy de San Lorenzo, que lastima, pero no me molesta que mi nieta salga con un futbolista de Boca", comentó.

Este domingo tuvieron lugar las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, y mientras hablaba desde su auto la reconocida conductora tomó la palabra. “Yo de política no hablo”, y sumó: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”.

“He hablado en otros momentos, pero, ¿qué he dicho? Que no soy peronista, nada más", continuó Susana Giménez al aire y cerró: “Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían. El 14% de deferencia... además, La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió”.

Cómo será la vuelta de Susana Giménez a la televisión

Susana Giménez no sale al aire en televisión abierta, por el momento, pero sí lo hará en breve en la plataforma Prime Video, ya que estará al frente de "LOL", un ciclo en el que diez humoristas competirá para hacerla reír.

"LOL: Last One Laughing Argentina" es una competencia de comedia reconocida en todo el mundo. Su conductora es Susana Giménez y estará acompañada por el actor Darío Lopilato como coanfitrión.

El ciclo saldrá al aire el 12 de septiembre y contará con seis episodios, que se verán en 240 países, a través de Prime Video. Se dividirá en dos entregas: los primeros tres capítulos se estrenarán el 12 de septiembre y los últimos tres llegarán el 19.

"La serie reúne a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplean diversos estilos de comedia, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras mantienen la compostura", indicaron desde la plataforma.

Según compartió Susana en sus redes sociales, los participantes esta vez serán: Pablo Granados, Marina Bellati, Nazareno Mottola, Dani "La Chepi", Pachu Peña, Fabio Alberti, Lucas Upstein, Martín Rechimuzzi, Juli Savioli y Alex "Pelao".