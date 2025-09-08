Espectáculos |

Gran Gala Anual Solidaria "Sinfonía Mágica"

Un mágico viaje sinfónico a través de melodías de obras clásicas, películas y musicales que emocionaron y siguen conmoviendo a generaciones enteras.

El próximo miércoles 17 de septiembre, a las 19, se realizará la clásica Gala Anual Solidaria de la Fundación SOIJAr -Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina- en el Teatro Coliseo -Marcelo T. de Alvear 1125, CABA- con “Sinfonía Mágica”, un espectáculo protagonizado por la Orquesta Filarmónica SOIJAr junto a grandes invitados.

Integrado por jóvenes músicos de todo el país, este seleccionado nacional de nóveles talentos interpretará obras consagradas de la música académica, clásicos del cine y rendirá un homenaje a títulos emblemáticos del mundo de los musicales.

Bajo la conducción de Gaspar Scabuzzo -director musical de varias de las obras más exitosas de la cartelera porteña como como "Pretty Woman", "Mamma Mia!", "A Chorus Line" y "Kinky Boots", entre otros- y una figura muy querida en el mundo Orquesta-Escuela, este seleccionado nacional de jóvenes músicos realizarán una mágica travesía a través de obras que emocionaron a generaciones enteras.

Junto a Orquesta Filarmónica SOIJAr, se presentarán artistas de la talla de Laura Conforte -"La Bella y la Bestia" , "Los miserables", "Sweet Charity", "La novicia rebelde", "Rent"-, Sebastián Holz -"Drácula", "Los miserables", "Zorba, el Griego", "Come from Away"-, Lula Rosenthal - "Mamma Mía! , "Y un día Nico se fue"- , Julián Puchta -"El patio de la morocha", "Benito de La Boca", "Las mil y una noches", "Vivitos y coleando"-, Inbal Comedi -"Hair", "La isla del tesoro" y ganadora del Pre-Cosquín y del Cantando 2020"- y la extraordinaria soprano Sofía Gaia Godoy le pondrán voz a las inolvidables melodías de "La novicia rebelde", "La bella y la bestia", "El mago de Oz", "La sirenita" y "La flauta mágica", entre otros grandes clásicos del repertorio universal.

La Fundación SOIJAr -Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina- nació el 4 de octubre de 2004, cuando el maestro José Antonio Abreu reconoció a la Orquesta-Escuela de Chascomús como un "fenómeno extraordinario"

Aquí algunos números que reflejan el trabajo y compromiso de la Fundación SOIJAr:

  • 286 orquestas, coros y ensambles de las 24 jurisdicciones participaron
  • 700 niños, niñas, adolescentes y jóvenes becarios son acompañados anualmente
  • 43 encuentros provinciales, regionales y nacionales realizados
  • 20 provincias argentinas y CABA alcanzadas con nuestras actividades en territorio
  • 88 educadores, referentes y gestores culturales involucrados al año
  • 256 estudiantes participantes en alianzas con universidades
  • 9 festivales con representación federal e internacional, con más de 5000 participantes

