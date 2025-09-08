Gran Gala Anual Solidaria "Sinfonía Mágica"

Fundacion SOIJAr - Gala Solidaria 2024 - Teatro Coliseo 5

Integrado por jóvenes músicos de todo el país, este seleccionado nacional de nóveles talentos interpretará obras consagradas de la música académica, clásicos del cine y rendirá un homenaje a títulos emblemáticos del mundo de los musicales.

Bajo la conducción de Gaspar Scabuzzo -director musical de varias de las obras más exitosas de la cartelera porteña como como "Pretty Woman", "Mamma Mia!", "A Chorus Line" y "Kinky Boots", entre otros- y una figura muy querida en el mundo Orquesta-Escuela, este seleccionado nacional de jóvenes músicos realizarán una mágica travesía a través de obras que emocionaron a generaciones enteras.

Junto a Orquesta Filarmónica SOIJAr, se presentarán artistas de la talla de Laura Conforte -"La Bella y la Bestia" , "Los miserables", "Sweet Charity", "La novicia rebelde", "Rent"-, Sebastián Holz -"Drácula", "Los miserables", "Zorba, el Griego", "Come from Away"-, Lula Rosenthal - "Mamma Mía! , "Y un día Nico se fue"- , Julián Puchta -"El patio de la morocha", "Benito de La Boca", "Las mil y una noches", "Vivitos y coleando"-, Inbal Comedi -"Hair", "La isla del tesoro" y ganadora del Pre-Cosquín y del Cantando 2020"- y la extraordinaria soprano Sofía Gaia Godoy le pondrán voz a las inolvidables melodías de "La novicia rebelde", "La bella y la bestia", "El mago de Oz", "La sirenita" y "La flauta mágica", entre otros grandes clásicos del repertorio universal.

La Fundación SOIJAr -Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina- nació el 4 de octubre de 2004, cuando el maestro José Antonio Abreu reconoció a la Orquesta-Escuela de Chascomús como un "fenómeno extraordinario"

Aquí algunos números que reflejan el trabajo y compromiso de la Fundación SOIJAr: