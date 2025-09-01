Ayelén Paleo rompió el silencio tras la detención de su madre: qué dijo

“Hoy decido hablar porque no puedo seguir callada ante tanta injusticia. Se habló de trata de personas, de pedofilia, de micros con gente encerrada vulnerable. Por el amor de Dios… ¿A quién le cabe en la cabeza algo así? Eso es enfermo, eso es gravísimo”, dijo.

Y siguió: “Mi mamá es absolutamente inocente. Yo no salgo en televisión hace años. No me interesa, no me gusta, nunca fui feliz ahí. Hoy tengo que hablar porque hicieron de todo esto un circo frívolo, un espectáculo con nuestro dolor”.

La bailarina hizo, además, una grave acusación: “La gente que ahora me señala es la misma que hizo plata conmigo desde que yo tenía 18 años; los mismos que lucraron con un video íntimo que a mí me arruinó la vida. Esto no es contra mi mamá, esto es contra mí”.

“¿Vos creés que a tu mamá le hicieron una cama?”, le preguntó Marcela Tauro, a cargo del ciclo de América TV. “Es gravísimo lo que están diciendo”, lanzó Paleo.

Embed

Luego Karina Iavícoli intentó saber por qué su madre estaba presa si nada era verdad. “No está presa, está detenida”, le gritó nerviosa y agregó: “Cada persona que habla de esa manera y afirma es injuria”.

“¿Es contra vos, Ayelén?“, quiso saber, por su parte, Laura Ubfal. “Por supuesto que es contra mí. Dijeron que mi familia amenazó de muerte… Ayelén Paleo amenazó de muerte a tal persona, eso es un… ¿Qué les pasa por la cabeza? Yo lo que menos quiero es estar en la tele, no me interesa la tele, no me gusta la tele”, inistió.

“¿Escuchaste a Carmen Barbieri?", indagó la conductora respecto a los dichos de la capocómica. “No me interesa esa señora. Le deseo lo mejor, no me interesa esa señora, no existe… Por el amor de Dios. Dijo: ‘Ayelén Paleo me amenazó de muerte’. No quiero hablar más”, dijo.

“¿Por qué tu mamá está en esta situación?”, insistió Iavícoli. Entonces explicó a qué se dedica su madre en realidad. “Ella saca fotos a chicas que independientemente eligen ser acompañantes. Qué locura es esta… Mi mamá sería incapaz porque eso no está en nuestros valores”, aclaró mientras advertía que debido a esta situación está con tratamiento psicológico. “Estoy con psiquiatra, psicólogo… Si mi mamá no sale te juro que no sé… Es terrible, se ponen del lado como si mi mamá fuera una basura, por favor”, acotó.

Mientras remarcaban que “la acusación era muy grave”, Paleo sostuvo: “No, ustedes están equivocados. Yo te puedo decir a vos que sos una violadora o una asesina, pero vos no sos culpable hasta que demuestren lo contrario. Mi mamá es inocente. Elizabeth Rodríguez es inocente y se va a demostrar todas las falsedades que están diciendo”.

image

La advertencia de Carmen Barbieri a Ayelén Paleo

Carmen Barbieri hace varios años atrás estuvo enfrentada a la por entonces joven vedette tras ser relacionada a Santiago Bal. "No escuché que dijo (Paleo en Infama). Tengo mucho pero no voy a decir nada", dijo y agregó: "Tiene a la madre detenida, con esposas, ver esas imágenes es muy doloroso ver a tu mamá así, yo la entiendo".

Y comentó: "Santiago (Bal) se emamoró de ella y se fue de casa por ella, después no sé, cada uno con su historia. Lo tengo a grabado a Santiago todas las cosas que cuenta. Pasó hace mucho y no quiero remover, hace diez años de esto".

"Hay una cosa muy fea que es la trata de personas, si realmente es cierto, la Justicia tiene que estar justa. Si no es cierto, la señora tendría que estar en su casa. Con respecto a la trata de personas no sé nada, sino lo hubiese denunciado, soy una mujer de bien", aseguró.

Y contó lo que sabía de ese entonces: "Ellas tenían varios lugares donde preparaban chicas para el modelaje, nada más". Y sobre la ex vedette sentenció: "Para mí no existe ese persona, surgió ahora por el tema de la mamá. Que descanse en paz Santiago, ¿quién soy yo para perdonar? Lo entendí"

"La conocí como buena bailarina de tango, por eso la tomé, no como dijo Marengo que en mi teatro había prostitución. Salían a la calle y es un tema de ellas, no sé qué hacían de su vida", finalizó.