Después de que se detectaran anticuerpos en su organismo, el animador se realizó el hisopado correspondiente y conocerá su resultado en las próximas horas.

Tras la repercusión que obtuvo la noticia, el periodista publicó un video en el intentó llevar tranquilidad sobre su estado de salud.

“Hola, ¿qué tal? Salió en todos lados que yo estoy en la guardia de febriles en el Hospital de San Isidro. Bueno, es jueves, son las seis y veinticinco de la tarde y estoy en mi casa. Me dio positivo, pero estoy perfecto. Me dio asintomático”, reveló en su cuenta de Instagram.

Y amplió: "Me dieron diez días para descansar. Así que este lunes no, recién el otro puedo reintegrarme por orden médica al trabajo. Pero estoy bien. Quiero decir esto para que no aparezca que estoy internado, ni con suero. Afortunadamente, acá tengo la pulsera de seguimiento y estoy muy, muy bien. Estoy pasando mi coronavirus, pero que quede claro que es así. ¿Quién más que yo lo puede decir? Y grabé este video para aventar cualquier fantasma”.

Más tarde, en diálogo con Infobae, el conductor reveló por qué decidió realizarse el hisopado a pesar de no manifestar ningún síntoma. "Ayer mi mujer empezó con una febrícula. Se hizo el hisopado, pero se hizo el corto y el largo: el primero le dio negativo, pero hoy tuvimos los resultados del segundo y le dio positivo", explicó.

Se suma a la lista

De esta manera, Etchecopar se mantendrá diez días aislado en su casa y se suma a la lista de infectados en A24, que incluye a algunos referentes de la señal como Pablo Vilouta, Mariano Obarrio y Eduardo Feinmann, entre otros.

Esta noche, el comunicador se mantendrá aislado a la espera de un resultado más certero y el canal emitirá una repetición de Basta Baby. En tanto, al no presentar ningún malestar, el conductor seguirá por vía telefónica al frente de su programa en Radio Rivadavia. "Me siento bien, estoy bárbaro", asegura.

