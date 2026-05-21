Fito Paéz había anunciado el cambio de repertorio que luego generó abucheos

Más tarde, desde el escenario, cuando finalmente comenzó a interpretar algunos de sus hits más conocidos Fito Paéz arengó a la gente diciendo: “Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar... No te escucho, man”.

“¿Quién es el telonero de hoy?”, “Devuélvenos la plata”, fueron solo algunos de los reproches en redes sociales, mientras que el enojo también arribó porque el concierto comenzó media hora tarde: “Esperé media hora, me parece una falta de respeto. Pagué tanto para no ver nada porque no ponen a Fito Páez en la pantalla. No vine a ver su álbum nuevo”.

Es que el músico había adelantado en sus redes que expondría este repertorio: “¿Y si el miércoles despido Novela en el Movistar? ¿Por qué no? Ojalá tengan ganas de escucharlo. Yo me muero de ganas de tocarlo”.

El aviso previo de Fito Páez

Fito Páez, que llevaba a cabo la cuarta fecha del tour Sale el Sol, había anticipado en sus redes sociales que abarcaría la primera parte del show con su último lanzamiento.

“Quería avisarles que vamos a tocar Novela, el miércoles lo vamos a despedir, porque el jueves nace Shine, nuestro nuevo álbum”, afirmó en un video publicado en Instagram.

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Luego de su presentación, hizo una publicación en Instagram. “¡Nunca voy a olvidar esta noche! ¡Este concierto! Me sentí más vivo que nunca", escribió junto a fotos y videos que documentaban la noche.

“Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo”. Y, antes de agradecer a su banda y su equipo técnico, concluyó con una frase que sintetiza su vínculo con la capital: “Me encantás Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada”.