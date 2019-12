"Estamos en paz, toda la familia acompañándonos", indicó Federico Bal en un comienzo. "Es el peor momento de mi vida -agregó-. Solo quedaba la última garra y ese corazón que no paraba de latir. Murió de un paro cardíaco. Pudimos verlo y su carita transmitía paz. Me queda esa imagen de que hay que tener cuidado con lo que uno sueña porque las cosas se cumplen. Antes de morir quería hacer esta obra con mamá y conmigo y pudo cumplirlo. Tuvo una vida envidiable. Se fue rodeado de amor".

En charla con "Intrusos" Fede Bal dijo: "Hoy vamos a estar muy unidos recibiendo a todos en Casa O’Higgins. Papá fue un tipo muy agradecido con los medios así que vamos a compartir este momento con todos ustedes. El era un guerrero y hasta último momento dio todas las batallas que pudo. Ya no era vida y dependía de las máquinas y era el corazón el que no dejaba de latir hasta este mediodía que no decidió latir más. Y se fue un lunes, el día de descanso de los artistas", señaló.

ADEMÁS:

Por la noche, y tras la apertura de Marcelo Tinelli, las cuatro parejas que el viernes bailaron el duelo de reggaetón (Federico Bal–Lourdes Sánchez, Nicolás Occhiato–Florencia Jazmín Peña, Silvina Escudero–Jonathan Lazarte y Flor de la V–Gabo Usandivaras) fueron en busca del salvavidas del jurado para evitar el “voto telefónico”.

Pero antes de continuar con la competencia, el conductor le dedicó un sentido homenaje a Santiago Bal, el papá de Fede, fallecido en las últimas horas. “Me pasan muchas cosas en este momento. Él amaba este programa. Él me hubiera dicho que tenía que venir”, reveló el joven, muy emocionado.

Y agregó: “Recién, cuando lo estábamos velando, agarré a un par de amigos y les dije ‘vamos al programa’. Vamos un rato y volvemos. Este es mi laburo y es un lugar que me sigue dando alegrías. Papá se fue como yo querría irme, con una sonrisa. Mamá me dijo ‘entrá a verlo’. Entré a verlo y tenía una sonrisa en la cara. Yo venía preparándome para la partida de él desde hace muchos años. Llegó hoy y abrazo a la muerte, como abrazo a la vida. Que vaya con Dios, nos encontraremos más adelante”.