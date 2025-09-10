Cata Gorostidi de Gran Hermano contó los detalles de su drama alimenticio: "Me desmayé..."

Catalina tiene antecedentes alimenticios que se remontan a su época de la adolescencia. La médica -que ejerció en Santa Fe hasta que ingresó al reality show- enfrenta trastornos alimenticios desde los 17 años. Los mismos incluyeron las enfermedades de Anorexia y Vigorexia. Y, además, atravesó hospitalizaciones y tratamientos médicos y psicológicos.

Pero ese no es todo el drama que le toca atravesar a Gorostidi. La ex jugadora del reality show de Telefe -participó de más de una edición- padece Rabdomiólisis, una problemática muscular de gravedad, que puede afectar sus riñones y que le impide realizar actividad física intensa, sea cual sea.

“No pude ir a una fiesta porque me terminé desmayando en el baño de mi casa. Estoy anémica porque es verdad que no estoy comiendo lo suficiente, pero estoy en tratamiento”, se sinceró Catalina, al aire del streaming de Telefe. La confesión de Cata se generó después de muchos meses que se especule con su extrema delgadez.

LOS HATS QUE CATA RECIBE EN REDES

Catalina contó que recibe mensajes recurrentes sobre su delgadez, en las redes sociales. El contenido de los comentarios le dedican tremendas frases del estilo: "estás a un vómito de morirte”. Además, la ex participante de Gran Hermano compartió que estos ataques provienen de los mismos usuarios que la critican de forma reiterada.

Catalina Gorostidi, nota La extrema delgadez de Cata de Gran Hermano.

“Yo nunca hablé del cuerpo de nadie, jamás. Entonces, lo que me escriben en redes no me interesa porque son personas que ni siquiera conozco. El fin de semana critiqué un cuerpo por primera vez. Fue a alguien que me viene acosando hace dos años por redes sociales. Le dije ‘gordo sapo parado’ y lo sostengo, porque esa persona me viene torturando desde que terminó Gran Hermano”, reconoció, Gorostidi.

“Por ahí estás muy mal y por ahí estás muy bien. Es como que te sacás una foto y tenés 100 comentarios de ‘flaca’, ‘anoréxica’, ‘asquerosa’, ‘inmunda’, y 100 comentarios de ‘qué hermosa’, ‘pasá la dieta por favor´. Yo no promuevo ningún trastorno alimenticio, subo las fotos de mi cuerpo tal como es. Al que le guste, bien, y al que no, lo siento”, cerró Cata.

´.