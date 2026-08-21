Bajaron a Ian Lucas de la conducción de MasterChef Junior: ¿Quién lo reemplazará?

El ganador de MasterChef Celebrity quedó afuera y le ofrecieron el rol a Verónica Lozano, que hace tiempo viene "pidiendo pista" para hacer un formato diferente del que se la ve en Telefe.
Hace más de un año que se viene hablando de los deseos de Verónica Lozano de apostar a otro formato que no sea Cortá por Lozano, su programa en las tardes de Telefe. Se dijo, incluso, que estaría al frente de la conducción de MasterChef Celebrity y ahí se generó una disputa grande con Wanda Nara, quien efectivamente estará al frente de la segunda edición de la competencia. Y ahora se conoció que Vero le ofrecieron liderar el programa que se está preparando con su versión junior, y desplazar a Ian Lucas, quien había sido elegido como su conductor.
"Las tres pelotas le ofrecieron la conducción de MasterChef Junior a Verónica Lozano. Están empezando a hacer el casting. Los participantes tendrán entre 9 y 13 años", contó Ángel De Brito, al frente de LAM, en las noches de América, confirmando que el formato ya se está poniendo en marcha.
"Será un programa semanal y que podría ir viernes, sábados o domingos", contó el conductor, sobre el detalle del formato, para el verano que, de a poco, empieza a acercarse. Pero De Brito hizo una salvedad importante: Lozano todavía no aceptó la propuesta, la está evaluando, considerando sus pro y sus contras.
Respeto de la realidad de Ian, desde la interna del canal, tras desplazarlo de la conducción buscaron reubicarlo pero, por ahora, el objetivo no está logrado. Porque a Luca le ofrecieron ser parte del jurado del programa pero el formato no lo permite, porque todos los que evalúan las preparaciones tiene que ser sí o sí expertos en materia de gastronomía.
"Como jurados escuché que quieren a Christophe Krywonis (integrante de varias temporadas de Masterchef con participantes adultos), Felicitas Pizarro (parte del equipo de La Peña y Mauricio Asta", contó Fede Bongiorno, también en el ciclo de espectáculos nocturno.
Sólo resta definir si será o no Vero quien estará al frente del formato con contenido pensado para los más pequeños en épocas de vacaciones o quién asumirá ese rol, en el caso de que la conductora no quiera ser de la partida.