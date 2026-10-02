Espectáculos |

La conmovedora despedida de Jey Mammon a su madre, tras su fallecimiento

 - Por Noelia Santone

A cinco años de la muerte de su padre, al conductor de Sábados con Jey le tocó darle un último adiós a su madre. Y lo hizo con una triste publicación, en redes sociales.

Jey Mammon pasa las horas más tristes. Su madre, Ana María, falleció en las últimas horas. Y el conductor de Sábados con Jey, compartió tiernas y tristes palabras a modo de último adiós. "Te espera papá, que nos volvamos a ver".

“Se fue mi mamá. Frente a lo inevitable y a la vez imposible de entender, hoy te despedimos de acá agradeciéndote tu amor, tu entrega, tu fortaleza y porque nos permitiste ser libres”, compartió Jey, en la primera parte de su escrito virtual, que compartió con sus miles de seguidores en Instagram.

“Te espera papá, que nos volvamos a ver. Te amamos, Ana María. Tus hijos y tus nietos”, cerró, su publicación, Mammon, con una postal que muestra a toda la familia junta compartiendo lo que, seguramente, habrá sigo un hermoso momento vivido entre todos, que quedará para siempre en los más profundo de los recuerdos.

ADEMÁS: Tremenda confesión de la ex de Emanuel Ortega: "Tuve tres intentos de suicidio"

Las palabras escritas y la postal que el conductor de El 9 decidió compartir con su comunidad de redes sociales, no pasó inadvertido, claro. La respuesta fue inmediata: "Lo siento mucho. Abrazo enorme para vos y tu hermana”, “Mucha fuerza. Sé que es difícil”, “Fortaleza a la familia”, “Mis condolencias. Abrazo”, fueron algunos de los mensajes que más se destacaron.

LA DESPEDIDA DE JEY A SU PAPÁ

El papá de Jey falleció en enero del 2012, todavía en tiempos de Pandemia de Covid 19. Por entonces, el artista también se volcó a su cuenta oficial de IG, para expresar su más profundo dolor.

“Soy quién soy gracias a vos. Chau Roque, te amo por siempre. El humor, la música, la ironía y la alegría es lo que me dejaste para compartir con todos los que pueda en este mundo. Gracias por todo, papi. Te voy a extrañar, no sabés cuánto. Descansá como merecés, en paz”.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados