La conmovedora despedida de Jey Mammon a su madre, tras su fallecimiento

LA DESPEDIDA DE JEY A SU PAPÁ

El papá de Jey falleció en enero del 2012, todavía en tiempos de Pandemia de Covid 19. Por entonces, el artista también se volcó a su cuenta oficial de IG, para expresar su más profundo dolor.

“Soy quién soy gracias a vos. Chau Roque, te amo por siempre. El humor, la música, la ironía y la alegría es lo que me dejaste para compartir con todos los que pueda en este mundo. Gracias por todo, papi. Te voy a extrañar, no sabés cuánto. Descansá como merecés, en paz”.