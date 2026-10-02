La conmovedora despedida de Jey Mammon a su madre, tras su fallecimiento

A cinco años de la muerte de su padre, al conductor de Sábados con Jey le tocó darle un último adiós a su madre. Y lo hizo con una triste publicación, en redes sociales.
Jey Mammon pasa las horas más tristes. Su madre, Ana María, falleció en las últimas horas. Y el conductor de Sábados con Jey, compartió tiernas y tristes palabras a modo de último adiós. "Te espera papá, que nos volvamos a ver".
“Se fue mi mamá. Frente a lo inevitable y a la vez imposible de entender, hoy te despedimos de acá agradeciéndote tu amor, tu entrega, tu fortaleza y porque nos permitiste ser libres”, compartió Jey, en la primera parte de su escrito virtual, que compartió con sus miles de seguidores en Instagram.
“Te espera papá, que nos volvamos a ver. Te amamos, Ana María. Tus hijos y tus nietos”, cerró, su publicación, Mammon, con una postal que muestra a toda la familia junta compartiendo lo que, seguramente, habrá sigo un hermoso momento vivido entre todos, que quedará para siempre en los más profundo de los recuerdos.
Las palabras escritas y la postal que el conductor de El 9 decidió compartir con su comunidad de redes sociales, no pasó inadvertido, claro. La respuesta fue inmediata: "Lo siento mucho. Abrazo enorme para vos y tu hermana”, “Mucha fuerza. Sé que es difícil”, “Fortaleza a la familia”, “Mis condolencias. Abrazo”, fueron algunos de los mensajes que más se destacaron.
El papá de Jey falleció en enero del 2012, todavía en tiempos de Pandemia de Covid 19. Por entonces, el artista también se volcó a su cuenta oficial de IG, para expresar su más profundo dolor.
“Soy quién soy gracias a vos. Chau Roque, te amo por siempre. El humor, la música, la ironía y la alegría es lo que me dejaste para compartir con todos los que pueda en este mundo. Gracias por todo, papi. Te voy a extrañar, no sabés cuánto. Descansá como merecés, en paz”.
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