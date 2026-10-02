Germán Martitegui le dio primero la medalla plateada a Hernán Coronel, por las tortillas de carne, queso y lo que él llamó “chimiriqui”, el cantante de Mala Fama bailó y se la dedicó a la familia, “pero por sobre todo a mis nietas, que son más que mis nietas, son como mis hijas”. Después llamó a Sebastián Presta el “cocinero intuitivo” y le colgó la dorada por tortillas de carne y vegetales y el actor se la dedicó a “mis hijastros, que me están mirando”. El peor plato de la noche fue el de Nazareno Casero. que recibió el delantal negro.