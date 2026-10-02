Tras la primera gala de beneficios, dos participantes quedaron frente al jurado y uno de ellos recibió el delantal negro que lo llevará directamente a la Gala de Eliminación.
Este jueves 1 de octubre, en la primera noche de beneficios de MasterChef Celebrity, el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana le puso el delantal negro a Nazareno Casero, le dio la medalla dorada a Sebastián Presta y la plateada para Hernán Coronel, el líder del grupo Mala Fama. El ciclo conducido por Wanda Nara volvió a Telefe el lunes 28 de septiembre, a las 22.15, y todavía no hubo eliminación pero el guardapolvo negro de Casero lo manda directo a esa gala.
La consigna de la noche fue realizar una tortilla salteña, masa y relleno, con un semáforo en el estudio: luz amarilla, aviso; roja, las manos afuera de la mesada y verde, se sigue, de esta manera las duplas frenaban de a una mientras el resto cocinaba. Martitegui, Betular y Botana probaron todos las preparaciones y dejaron cinco platos arriba, los de Elizabeth Vernaci, Karina Mazzocco, Mala Fama, China Ansa y Presta.
Germán Martitegui le dio primero la medalla plateada a Hernán Coronel, por las tortillas de carne, queso y lo que él llamó “chimiriqui”, el cantante de Mala Fama bailó y se la dedicó a la familia, “pero por sobre todo a mis nietas, que son más que mis nietas, son como mis hijas”. Después llamó a Sebastián Presta el “cocinero intuitivo” y le colgó la dorada por tortillas de carne y vegetales y el actor se la dedicó a “mis hijastros, que me están mirando”. El peor plato de la noche fue el de Nazareno Casero. que recibió el delantal negro.
El lunes 28 de septiembre cocinaron 12 participantes en duplas, con un plato “del universo”. Luck Ra y Campi abrieron con “Fobos y Deimos”, un lomo, dos purés y dos salsas, más una coreografía, para la que Martitegui fue seco “Esto, en una gala de eliminación, te deja afuera”. Resultado: delantal gris para los dos y luego también para Mike Amigorena y Pablo Migliore, y para Morena Beltrán y Alejandro Lerner. Finalmente al balcón subieron Elizabeth Vernaci con China Ansa, Luciana Geuna con Nazareno Casero, y Edith Hermida con Paula Trápani.
El martes 29 entró la otra mitad de los cocineros, y al balcón subieron Sebastián Presta, Karina Mazzocco, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Pablo Giralt y Hernán Coronel de Mala Fama. El delantal gris fue para Pachu Peña, Diego Ramos, Lizy Tagliani, Rocío Robles, Grego Rossello y Marta Fort. En el medio, el programa ya había dejado escenas de aire memorables, Marta se cortó el primer día; Martitegui estalló por el desorden de Fort y Robles; el hielo armó un caos; Pachu se tentó con su primer plato; Wanda se detuvo en un detalle del delantal de China Ansa y el líder de Mala Fama le puso apodos a Martitegui y lo descolocó.
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