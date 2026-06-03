Balearon la casa del hermano de la Tota Santillán y casi lo matan: "Está vivo de..."

LOS ANTECEDENTES EN DENUNCIAS

Aseguran que la casa ubicada en la zona de la Basílica de Luján, uno de los lugares más significativo del patrimonio religioso nacional, sufrió otros sucesos de inseguridad, en los últimos meses.

“Ya le desvalijaron dos veces la casa y te di los detalles hace unos días y ahora esto. Horacio está muy asustado, está vivo de milagro te digo porque las imágenes son clarísimas. Intentaron matarlo me dicen de su familia”, ampliaron, sobre el tipo de episodios.