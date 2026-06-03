Balearon la casa del hermano de la Tota Santillán y casi lo matan: "Está vivo de..."

Horacio Cairas, hermano del recordado presentador de tevé, fue víctima de un hecho de sospechosa violencia, en su propiedad de Luján.
Daniel La Tota Santillán falleció hace un año y medio en medio de un confuso incendio ocasionado en la propiedad donde vivía el presentador bailantero, en la localidad bonaerense de Moreno. Desde entonces, se inició una investigación que continúa hasta la actualidad. Y ahora, sorprendió la noticia que la casa de su hermano, Horacio Cairas, sufrió una balacera.
“Quiero abrir el programa con una información de último momento que tiene que ver con un caso que sigo de cerca que es el de la Tota Santillán: ha pasado algo gravísimo”, comenzó Juan Etchegoyen, al aire de Mitre Live, al adentrarse en el delicado tema policial.
“La información que voy a dar quiero creer que marcará un antes y un después en la investigación de la muerte del conductor. Acaban de balear la casa del hermano de la Tota en la localidad de Luján, provincia de Buenos Aires”, desarrolló el periodista, al aire, sobre el incidente. "La familia de Horacio Walter Carias me cuenta la información y me envía imágenes que son escalofriantes", contó Etchegoyen, sobre un hecho sucedido mientras varios integrantes del grupo familiar permanecían adentro de la propiedad.
"Estaban tomando mate en familia en el jardín cuando de pronto escucharon dos disparos provenientes del exterior. Una locura total y la familia cree que esto tiene que ver con lo que denuncian sobre la Tota”, detalló, Juan, en voz alta.
Aseguran que la casa ubicada en la zona de la Basílica de Luján, uno de los lugares más significativo del patrimonio religioso nacional, sufrió otros sucesos de inseguridad, en los últimos meses.
“Ya le desvalijaron dos veces la casa y te di los detalles hace unos días y ahora esto. Horacio está muy asustado, está vivo de milagro te digo porque las imágenes son clarísimas. Intentaron matarlo me dicen de su familia”, ampliaron, sobre el tipo de episodios.
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