Causa Maradona: un médico sostuvo que Diego "hacía lo que quería"

“Hubo una discusión en ese momento, Luque entendió y presentó un equipo de neurocirujanos. Estaban el doctor Rubino que lo operó y Salas iba a ayudar”, consignó.

En este sentido, subrayó que Víctor Stinfale le solicitó que supervise el procedimiento efectuado en el sanatorio de Vicente López.

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“Luque quería operarlo, creía que era la oportunidad de su vida. Yo le dije que ‘no estaba en condiciones anímicas’ para hacerlo”, añadió.

El médico señaló que la reunión realizada en la Clínica Olivos fue “informal”, donde los familiares querían que Maradona cumpla una internación domiciliaria

“Era inmanejable la situación, Diego no quería ir a una clínica de rehabilitación. Se habló de un médico clínico, cardiólogo y una ambulancia. Había que generar un sistema interdisciplinario. Mi sugerencia era que los especialistas tuvieran experiencia en el tratamiento de adicciones”, expresó Benvenuti ante la pregunta del fiscal Patricio Ferrari.

El médico calificó al ex entrenador como un “paciente particular” porque “necesitaba atención las 24 horas”, y explicó que en la reunión efectuada en la Clínica Olivos “siempre se habló de la internación domiciliaria” y las “especialidades”, como, por ejemplo, “psiquiatría, cardiología, neurología y adicciones”.

“Hubiera solicitado enfermería durante las 24 horas, control de signos vitales, en qué período orina, si hay edemas. Cada dos horas, tres horas” el enfermero ejerce “un control”, añadió el facultativo sobre la atención recibida por Maradona.

Además, definió a Maradona como un “paciente que hacía lo que quería, muy difícil de manejar” ante la pregunta de la abogada María Julia Marcelli, defensora oficial del clínico Pedro Di Spagna.

La relación de Diego Armando Maradona y Leopoldo Luque

“Maradona confiaba en Luque, era sobre quien se apoyaba. Quería que lo opere Luque. Stinfale le dijo a Luque que a Diego ”tenía que intervenirlo quirúrgicamente el mejor equipo de neurocirujanos del país”, manifestó el facultativo.

“Fue un ida y vuelta duro. Luque dijo ‘me sacan la oportunidad de vida’ y ‘esta es mi bala de plata’. Se generó un enfrentamiento que fue la calentura del momento”, añadió en el contrainterrogatorio del letrado Francisco Oneto.