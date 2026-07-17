Madonna viralizó un video con Messi y la Selección Argentina bailando su nuevo tema

La cantante compartió en Instagram un clip realizado con inteligencia artificial que muestra a los jugadores de la Scaloneta dentro del videoclip de Danceteria.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 sumó un episodio inesperado fuera de la cancha. Horas después del triunfo por 2-1 sobre Inglaterra, Madonna compartió con sus más de 20 millones de seguidores en Instagram un video realizado con inteligencia artificial en el que Lionel Messi, Lionel Scaloni y el resto del plantel aparecen bailando al ritmo de "Danceteria", uno de los temas de su nuevo disco.
La publicación rápidamente se volvió viral y multiplicó el alcance de una producción creada por Tutanka, un artista argentino que trabaja bajo el usuario @nosoytutanka. El clip superó el millón de reproducciones, recibió más de 34 mil “me gusta” y acumuló miles de compartidos en las redes sociales.
La pieza utiliza tecnología de deepfake para insertar los rostros de los futbolistas argentinos dentro del videoclip oficial de Danceteria, la canción lanzada a comienzos de junio para presentar "Confessions II", el nuevo álbum de la cantante estadounidense. El resultado mezcla el universo del fútbol con una estética provocadora y escenas de baile.
En el montaje, Messi ocupa el lugar central que originalmente interpreta Madonna, mientras que Lionel Scaloni aparece reemplazando al actor Benedict Cumberbatch. Emiliano “Dibu” Martínez conserva su indumentaria de arquero y Claudio “Chiqui” Tapia protagoniza una de las secuencias ambientadas en los baños del set original.
El video también incluye otros guiños que rápidamente despertaron comentarios entre los fanáticos. Entre ellos aparecen un breve beso entre Enzo Fernández y Julián Álvarez, Giovani Lo Celso con un trago en la mano y distintas intervenciones de Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul.
La repercusión sorprendió incluso a su creador. Después de advertir que Madonna había replicado el trabajo en sus historias, el usuario compartió una captura de pantalla acompañada por una frase que resumió su sorpresa: “No la vi venir”.
Más tarde, el artista publicó un fragmento de María Becerra durante los Latin American Music Awards de 2022, en el que la cantante dice: “No preparé nada, no me tenía ni fe”, una reacción que utilizó para describir el impacto que le generó la difusión internacional de su producción.
La viralización del video coincidió con el regreso discográfico de Madonna, quien lanzó "Confessions II" después de siete años sin publicar un álbum de estudio. El trabajo se convirtió en su décimo disco número uno en el ranking Billboard 200 y le permitió convertirse en la primera artista en alcanzar la cima de esa lista durante cuatro décadas diferentes.
La publicación adquiere una dimensión especial de cara a la final del Mundial 2026. Madonna será una de las protagonistas del espectáculo del entretiempo del partido que disputarán Argentina y España el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. También participarán Shakira, BTS, Justin Bieber, Coldplay y Burna Boy.
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