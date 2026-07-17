Madonna viralizó un video con Messi y la Selección Argentina bailando su nuevo tema

El video también incluye otros guiños que rápidamente despertaron comentarios entre los fanáticos. Entre ellos aparecen un breve beso entre Enzo Fernández y Julián Álvarez, Giovani Lo Celso con un trago en la mano y distintas intervenciones de Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul.

Los festejos del plantel argentino luego de la clasificación a la final (Foto: @Argentina).

La repercusión sorprendió incluso a su creador. Después de advertir que Madonna había replicado el trabajo en sus historias, el usuario compartió una captura de pantalla acompañada por una frase que resumió su sorpresa: “No la vi venir”.

Más tarde, el artista publicó un fragmento de María Becerra durante los Latin American Music Awards de 2022, en el que la cantante dice: “No preparé nada, no me tenía ni fe”, una reacción que utilizó para describir el impacto que le generó la difusión internacional de su producción.

La viralización del video coincidió con el regreso discográfico de Madonna, quien lanzó "Confessions II" después de siete años sin publicar un álbum de estudio. El trabajo se convirtió en su décimo disco número uno en el ranking Billboard 200 y le permitió convertirse en la primera artista en alcanzar la cima de esa lista durante cuatro décadas diferentes.

La publicación adquiere una dimensión especial de cara a la final del Mundial 2026. Madonna será una de las protagonistas del espectáculo del entretiempo del partido que disputarán Argentina y España el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. También participarán Shakira, BTS, Justin Bieber, Coldplay y Burna Boy.