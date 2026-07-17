Viral: Prometió tatuarse a More Rial si Argentina le ganaba a Inglaterra y cumplió

El influencer aseguró que, pese a haber hecho la promesa en medio de la emoción del partido, nunca pensó en dar marcha atrás una vez consumada la victoria argentina. Horas después del encuentro, se presentó en un estudio de tatuajes para cumplir con el desafío.

El diseño elegido reproduce una imagen de la mediática acompañada por la frase “Que lo demuestre”, una de las expresiones más asociadas a Morena Rial en las redes sociales y que se convirtió en un meme entre sus seguidores.

Durante la sesión, Focaccia protagonizó un intercambio con el tatuador encargado del trabajo. “¿Es la primera vez que vas a tatuar a More Rial?”, preguntó entre risas. “Estás loco”, respondió el artista. “Por la Selección”, contestó el hincha argentino.