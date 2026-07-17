Viral: Prometió tatuarse a More Rial si Argentina le ganaba a Inglaterra y cumplió

El influencer Guido Focaccia se volvió viral al mostrar el tatuaje de More Rial que se hizo post triunfo argentino. El video tuvo millónes de reproducciones.
La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una de las promesas más insólitas de las redes sociales. El influencer Guido Focaccia cumplió su palabra y se tatuó el rostro de Morena Rial después de la victoria del equipo de Lionel Scaloni ante Inglaterra.
El joven compartió el proceso en sus redes sociales y el video se convirtió rápidamente en un fenómeno viral. En menos de 24 horas, la publicación superó las 1.600.000 reproducciones y recibió miles de comentarios, además del “me gusta” del actor Ricardo Darín.
La apuesta surgió en pleno partido, cuando Inglaterra se imponía por 1 a 0 y el panorama era adverso para la Selección. En medio de la tensión y la euforia del encuentro, Focaccia lanzó la promesa y más tarde explicó que una verdadera apuesta debía implicar una consecuencia incómoda para quien la hacía.
“Ayer, entre estupefacientes y cantidades ilimitadas de cervezas, y mi cerebro dominado por las Umpalumpas, prometí totalmente alocado que me iba a tatuar a More Rial”, relató el creador de contenido ante sus seguidores.
El influencer aseguró que, pese a haber hecho la promesa en medio de la emoción del partido, nunca pensó en dar marcha atrás una vez consumada la victoria argentina. Horas después del encuentro, se presentó en un estudio de tatuajes para cumplir con el desafío.
El diseño elegido reproduce una imagen de la mediática acompañada por la frase “Que lo demuestre”, una de las expresiones más asociadas a Morena Rial en las redes sociales y que se convirtió en un meme entre sus seguidores.
Durante la sesión, Focaccia protagonizó un intercambio con el tatuador encargado del trabajo. “¿Es la primera vez que vas a tatuar a More Rial?”, preguntó entre risas. “Estás loco”, respondió el artista. “Por la Selección”, contestó el hincha argentino.
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