Brad Pitt y sus hijos: la historia detrás de la decisión de quitarse el apellido paterno

El episodio fue investigado por el FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles. Este último organismo cerró su investigación sin determinar que hubiera existido abuso, mientras que el FBI decidió no avanzar con cargos penales. Pitt negó las acusaciones.

La separación dio inicio a una prolongada disputa por la custodia, que se extendió durante varios años. El divorcio quedó formalizado en diciembre de 2024, aunque ambos continuaron enfrentados judicialmente por cuestiones económicas y comerciales, entre ellas el viñedo francés Château Miraval.

Maddox y Zahara: los primeros cambios

Maddox Chivan nació en Camboya en agosto de 2001 y fue adoptado por Jolie en 2002. Posteriormente, Pitt también lo adoptó legalmente.

Tenía 15 años cuando ocurrió el episodio del avión. Poco después, una fuente cercana al adolescente declaró a la revista Us Weekly que Maddox "realmente ya no se veía a sí mismo como el hijo de Brad".

El hijo mayor de Angelina Jolie fue adoptado en Camboya en 2002 y posteriormente también por Brad Pitt.

Con el paso del tiempo, comenzó a aparecer en los créditos de algunos proyectos de su madre como Maddox Jolie. En mayo de 2026 inició formalmente el trámite para modificar su nombre y, el 14 de septiembre, la Justicia aprobó el pedido. Desde entonces, su nombre legal es Maddox Chivan Jolie. La documentación hizo referencia a motivos personales, sin brindar mayores precisiones.

Una situación similar ocurrió con Zahara Marley Jolie, nacida en Etiopía en enero de 2005 y adoptada por Angelina ese mismo año. En noviembre de 2023, durante una ceremonia de la hermandad Alpha Kappa Alpha en la universidad Spelman, se presentó públicamente sin utilizar el apellido Pitt.

Pax fue quien expresó públicamente las críticas más duras hacia Brad Pitt, en una publicación de Instagram por el Día del Padre.

En abril de 2026 comenzó el trámite judicial y el 28 de septiembre obtuvo la aprobación. Su nombre legal pasó a ser Zahara Marley Jolie.

Pax y el mensaje que publicó contra su padre

De los seis hermanos, Pax Thien fue quien expresó de manera más directa su rechazo hacia el actor.

Nacido en Vietnam en noviembre de 2003, fue adoptado por Angelina Jolie en 2007 y posteriormente por Pitt. En 2020, cuando tenía 16 años, publicó en su cuenta privada de Instagram un mensaje por el Día del Padre en el que calificó al actor de "persona terrible y despreciable".

En el mismo texto sostuvo que había convertido la vida de su familia en un infierno y aseguró que sus hermanos menores sentían miedo cuando estaban cerca de él.

Shiloh fue la primera de los hermanos en solicitar judicialmente la eliminación del apellido Pitt, en 2024.

A pesar de aquellas declaraciones, Pax todavía conserva legalmente el apellido Pitt y no presentó públicamente una solicitud para eliminarlo.

Shiloh fue la primera en recurrir a la Justicia

Shiloh Nouvel Jolie, la primera hija biológica de la pareja, nació en Namibia el 27 de mayo de 2006. Fue quien inició el camino legal para modificar el apellido familiar.

En mayo de 2024, al cumplir 18 años, presentó la solicitud judicial para dejar de utilizar el apellido paterno. El cambio fue aprobado en agosto de ese año.

Su abogado, Peter Levine, describió la decisión como independiente y significativa, tomada después de "acontecimientos dolorosos", aunque no brindó detalles sobre las circunstancias a las que hacía referencia.

Desde entonces, su nombre legal es Shiloh Nouvel Jolie.

Vivienne y Knox: dos decisiones diferentes

Los gemelos Knox Léon y Vivienne Marcheline nacieron el 12 de julio de 2008 en Francia. Ambos cumplieron 18 años en 2026 y, hasta ahora, sus decisiones respecto del apellido fueron diferentes.

Vivienne ya había dado una señal pública en 2024, cuando colaboró con su madre en la producción del musical de Broadway The Outsiders. En los créditos del espectáculo apareció como Vivienne Jolie, sin incluir el apellido paterno.

A pocos días de cumplir 18 años presentó el pedido judicial para modificar su nombre. Esta semana, una jueza aprobó la solicitud y pasó a llamarse legalmente Vivienne Marcheline Jolie. En la documentación también se mencionaron motivos personales.

Knox, por su parte, no presentó públicamente ningún pedido para modificar su apellido ni realizó declaraciones sobre su relación con Pitt. Es el más reservado de los hermanos y mantiene un perfil alejado de la exposición mediática.