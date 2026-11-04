Dirección: Scott Waugh

Reparto: Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro y Leila George.

Frank, un exsoldado, debe transportar un órgano destinado a salvar la vida de un niño. Lo que parece una misión médica se convierte en una persecución cuando un peligroso grupo criminal intenta apoderarse de la carga. Con el tiempo en su contra y amenazas en el camino, deberá completar la entrega antes de que sea demasiado tarde.

Babystar

Drama | 1 h 38 min | R-13

Dirección: Joscha Bongard

Reparto: Maja Bons, Bea Brocks, Liliom Lewald, Joy Ewulu, Maximilian Mundt y Verena Altenberger.

Luca es una adolescente que creció frente a las cámaras como protagonista de las redes sociales de sus padres, quienes construyeron un negocio alrededor de la vida familiar. Sin embargo, cuando deciden tener otro hijo, la joven comienza a sentirse desplazada y cuestiona el lugar que ocupa dentro de ese proyecto. La película aborda la exposición de los menores en internet, la identidad y los límites entre la vida privada y el negocio familiar.

El gato con sombrero

Animación y comedia | 1 h 31 min | G

Dirección: Alessandro Carloni y Erica Rivinoja

Voces originales: Bill Hader, Xochitl Gomez, Tiago Martinez, Quinta Brunson, Matt Berry y America Ferrera.

El conocido personaje creado por el escritor Dr. Seuss regresa con una nueva aventura animada. Esta vez, el Gato recibe la misión de ayudar a Gabby y Sebastian, dos hermanos que atraviesan dificultades para adaptarse a una nueva ciudad. Con su particular forma de resolver los problemas, el protagonista convierte una tarea sencilla en una sucesión de situaciones inesperadas, donde la imaginación y el caos ocupan el centro de la historia.

Godzilla Minus Zero

Ciencia ficción y acción | 2 h 15 min | +13

Dirección: Takashi Yamazaki

Reparto: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe y Jun Kunimura.

La nueva película japonesa continúa los acontecimientos de Godzilla Minus One. La historia transcurre dos años después de la devastación provocada por el monstruo, cuando Japón intenta recuperarse de las consecuencias de la guerra y reconstruir su vida cotidiana. Sin embargo, una nueva amenaza aparece y pone en peligro la frágil estabilidad alcanzada. Los sobrevivientes deberán enfrentarse otra vez a Godzilla, mientras intentan proteger lo que consiguieron reconstruir.

Sacrificio: Los elegidos

Acción y comedia | 1 h 43 min | R-13

Dirección: Romain Gavras

Reparto: Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek, John Malkovich y Charli XCX.

Una gala benéfica exclusiva se transforma en una situación de rehenes cuando un grupo radical irrumpe en el evento para buscar un misterioso artefacto relacionado con una antigua profecía. Entre los invitados se encuentra Mike Tyler, una estrella de cine cuya carrera atraviesa un momento difícil. Ante el inesperado escenario, ve la posibilidad de recuperar la atención pública, aunque pronto descubre que el conflicto es mucho más complejo de lo que imaginaba.

Museo de la subversión

Documental | 1 h 10 min | G

Dirección: Francisco D'Eufemia

Participantes: testimonios de especialistas y material de archivo.

El documental parte del hallazgo de una grabación de 1985 para investigar los museos que la última dictadura militar argentina creó con el objetivo de exhibir su propia interpretación de la represión. A través de imágenes de archivo, registros históricos y testimonios, reconstruye cómo se construyó el discurso oficial del régimen y examina su continuidad durante los primeros años de la democracia.

El baño del Papa

Drama | aproximadamente 1 h 37 min

Dirección: César Charlone y Enrique Fernández

Reparto: César Troncoso, Virginia Méndez, Virginia Ruiz y Mario Silva.

Ambientada en 1988, en la localidad uruguaya de Melo, la película cuenta la historia de Beto, un hombre que vive del contrabando y busca una oportunidad para mejorar la economía de su familia. Ante el anuncio de la visita del papa Juan Pablo II y la llegada prevista de miles de peregrinos, decide construir un baño frente a su casa para alquilarlo durante el acontecimiento. Su proyecto, atravesado por dificultades económicas y familiares, retrata las expectativas de los habitantes de una pequeña ciudad fronteriza.

Nota de edición: El baño del Papa es una película uruguaya de 2007 que figura en la programación suministrada para esta semana. Conviene presentarla como una reposición o nueva exhibición, no como una producción nueva.

Los estrenos del 7 y 8 de noviembre

El fantasma

Drama | 1 h 36 min

Dirección: David Lamelas e Ignacio Masllorens

Intérpretes: David Lamelas, Victoria Baldomir, Constanza Feldman, Carmen Iriondo y Manuel Atwell. Participan también Marta Minujín y Luis Felipe Noé.

Dos jóvenes productoras reciben el encargo de realizar un documental sobre una figura enigmática de la vanguardia artística argentina de los años 60. Para llevar adelante el proyecto deben trabajar junto al artista conceptual David Lamelas, antiguo compañero de aquel personaje. A medida que avanzan las entrevistas y la revisión de archivos, la investigación se transforma en una búsqueda sobre la memoria, el arte y la dificultad de reconstruir la vida de alguien que eligió desaparecer.

Stray Kids World Tour: RUN IT – Live Viewing

Concierto | 3 h 15 min

Protagonistas: Stray Kids

Integrantes: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N.

El grupo surcoreano llega a las salas con una transmisión especial de su gira mundial, grabada en el Tokyo Dome de Japón. La propuesta reúne coreografías, interpretaciones musicales y una puesta en escena que incluye efectos de iluminación y elementos de espectáculos tradicionales coreanos. La proyección permite que sus seguidores, conocidos como STAY, vivan la experiencia del recital en pantalla grande.

EXO PLANET #6 – EXhOrizon [dot] in Cinemas

Concierto | 3 h 30 min

Protagonistas: EXO

Los seguidores de EXO podrán disfrutar en el cine de una proyección especial vinculada a la gira EXO PLANET #6 – EXhOrizon. El espectáculo reúne las presentaciones musicales del grupo, su despliegue escénico y la participación del público a través de los tradicionales fan chants. La iniciativa busca trasladar a las salas la experiencia del recital y reunir a los seguidores del grupo surcoreano en una exhibición colectiva.

Biografía de Jorge Luis Borges

Documental | 5 h 23 min | 323 minutos

Dirección: Mariano Llinás

Participan: Ernesto Montequín, Nicolás Helft, Laura Paredes, Milva Leonardi y Pablo Dacal.

El cineasta Mariano Llinás propone un recorrido por la vida y la obra de Jorge Luis Borges a partir de documentos, manuscritos, cartas, fotografías y objetos vinculados con el escritor argentino. La investigación también sigue sus huellas por distintas ciudades y lugares que marcaron su trayectoria. Dividida en tres partes, la producción reconstruye aspectos personales e intelectuales del autor y explora la relación entre sus experiencias, sus lecturas y el universo literario que desarrolló a lo largo de su vida.