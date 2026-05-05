Gran Hermano Generación Dorada: Nazareno tuvo su cruz

Antes del mano a mano final entre el exfutbolista y la influencer chilena, salieron de la Placa de Eliminación, en primer lugar Grecia Colmenares, con el 7,7%-, segunda Luana Fernández, con el 14,5% y finalmente Eduardo Carrera, con el 22,1% de los votos "del soberano".

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Nazareno Pompei fue eliminado al recibir el 53,6% de los votos para abandonar la casa en el mano a mano con Danelik Galazán, que obtuvo el 46,4%.

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada