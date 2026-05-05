Gran Hermano Generación Dorada: Nazareno tuvo su cruz

El exfutbolista Nazareno Pompei se convirtió en el decimoséptimo participante que abandonó la casa en esta temporada del reality.
En la noche del lunes 4 de mayo, Nazareno Pompei se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada al caer en el mano a mano final -de la décima semana de juego- ante Danelik Galazán.
“Espero estar en las próximas semanas en el repechaje. Gracias a todos por una de las mejores experiencias de mi vida” declaró el exfutbolista antes de abandonar de la casa del reality de Telefe.
Las últimas horas de Nazareno en la casa estuvieron signadas por un fuerte conflicto con Jennifer “Pincoya” Torres, por su reacción desmedida ante un comentario de la influencer chilena, que lo acusó de “violencia de género”, generando una nueva división entre los participantes del certamen.
Por ese motivo, luego de la salida de Nazareno, varios jugadores opinaron que quizás su pelea con Pincoya “fue un empujoncito” para su eliminación. Como era de esperar, Pompei se despidió de manera fría y distante de la jugadora trasandina.
Antes del mano a mano final entre el exfutbolista y la influencer chilena, salieron de la Placa de Eliminación, en primer lugar Grecia Colmenares, con el 7,7%-, segunda Luana Fernández, con el 14,5% y finalmente Eduardo Carrera, con el 22,1% de los votos "del soberano".
Nazareno Pompei fue eliminado al recibir el 53,6% de los votos para abandonar la casa en el mano a mano con Danelik Galazán, que obtuvo el 46,4%.
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