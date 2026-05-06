"Berlín y la banda de la dama del arminio" el nuevo spin-off de la Casa de Papel

Berlín y su banda regresan con un nuevo plan maestro, intentarán robar "La dama del armiño", la icónica obra de Leonardo Da Vinci.
Netflix dio a conocer el tráiler oficial de "Berlín y la dama del armiño" que se estrenara a nivel global el próximo viernes 15 de mayo. Esta segunda entrega de la serie -creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato- continúa el universo de "La casa de papel" y "Berlín".
El famoso ladrón y su banda regresan con un nuevo plan maestro que comienza con el encargo que reciben del Duque de Málaga: robar La dama del armiño, la icónica obra de Leonardo Da Vinci. Sevilla se convierte en el escenario de fondo para el mayor golpe de la historia, tan brillante que es toda una obra de arte.
Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: robar "La dama del armiño", la icónica obra de Leonardo Da Vinci. Pero sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear al carismático ladrón, y que no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y su sed de venganza.
Pedro Alonso (Berlín, La casa de papel), Michelle Jenner (Berlín, Isabel), Tristán Ulloa (Berlín, El caso Asunta), Begoña Vargas, (Berlín, Bienvenidos a Edén), Julio Peña Fernández (Berlín, El cautivo) y Joel Sánchez (Berlín, La favorita 1922) retoman sus papeles en esta nueva entrega del carismático ladrón, a la que se suman Inma Cuesta (El desorden que dejas) en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, José Luis García-Pérez (Honor) y Marta Nieto (Madre) como el Duque y la Duquesa de Málaga.
Los ocho episodios de la serie, creada por Álex Pina (La casa de papel, Sky Rojo) y Esther Martínez Lobato (La casa de papel, Sky Rojo) están escritos por ellos mismos junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve y estarán dirigidos por Albert Pintó (Berlín, Nowhere, La casa de papel), David Barrocal (Sky Rojo, El refugio atómico) y José Manuel Cravioto (El refugio atómico, Diablero).
"Berlín y la banda de la dama del armiño" se grabó en localizaciones entre Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras localidades españolas.
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