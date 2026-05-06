Inesperada confesión de Flor De la V: "Me enamoré de dos famosas"

La conductora contó que se sintió atraída por dos conocidas exvedettes y explicó las razones. "Me ha pasado esa cosa como platónica de enamoramiento, pero nunca concreté nada. Yo era muy prejuiciosa”.
En cuestiones de sentimientos, de amor y de atracción, nadie puede definir las formas ni el parámetro, claro está. Casada hace casi treinta años con Pablo Goycochea, la conductora de Los profesionales de siempre- en las tardes de El 9- se animó a contar un secreto guardado: su atracción por las algunas mujeres del mundo del espectáculo.
“Yo sí me enamoré en el trabajo. Lo que me sorprendió es que me enamoré de mujeres”, sorprendió Flor, al revelar su sentir, en una nota para La mañana con Moria, el programa de Moria Casán, en El 13.
“¿Se puede saber de quién?”, le consultó Moria a Flor, quizá, con la intuición de que le revelaría nombres de famosas. Luego, de la conductora agregó una reflexión personal, tal vez, también, para darle pie a su colega del mundo del espectáculo a que se explaye: “Es lindo lo que decís, es hermoso. Es un lindo autodescubrimiento”.
"En mí en el trabajo me pasa que me seduce el arte, el papel que una puede interpretar, lo interesante de ese rol. Cómo se paran, qué dicen, de qué manera hablan… Me ha pasado esa cosa como platónica de enamoramiento, pero nunca concreté nada. Yo era muy prejuiciosa”, recordó, De la V.
“Fueron varias las mujeres de las que me enamoré, pero principalmente ellas dos. Eliana, exvedette) (Guercio, actualmente panelista de los debates de Gran Hermano tiene una presencia escénica increíble", contó Flor sobre uno de los nombres de las mujeres de la que se embelesó.
"Y Claudia (Fernández, uruguaya, retirada del mundo del espectáculo local pero que supo lucirse arriba de las tablas en los espectáculos que compartían con De La V) tiene una forma de pararse y caminar en el escenario que es cautivante”, desarrolló, Flor, sobre los motivos por los que la admiraba.
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