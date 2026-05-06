Inesperada confesión de Flor De la V: "Me enamoré de dos famosas"

CON NOMBRE Y APELLIDO

“Fueron varias las mujeres de las que me enamoré, pero principalmente ellas dos. Eliana, exvedette) (Guercio, actualmente panelista de los debates de Gran Hermano tiene una presencia escénica increíble", contó Flor sobre uno de los nombres de las mujeres de la que se embelesó.

Flor De la Ve, nota

"Y Claudia (Fernández, uruguaya, retirada del mundo del espectáculo local pero que supo lucirse arriba de las tablas en los espectáculos que compartían con De La V) tiene una forma de pararse y caminar en el escenario que es cautivante”, desarrolló, Flor, sobre los motivos por los que la admiraba.