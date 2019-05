Como para justificar su razonamiento, la informadísima Mirtha agregó: "No hay personas que hablen bien de este Gobierno, yo lo apoyé. Me da lástima, fastidio y hasta rabia que hayan desperdiciado este momento". Sin embargo, al cierre de la emisión, La Chiqui se despidió con un “voten a Macri, señores”.

Sin embargo, en Bendita, Beto Casella le sacó la ficha y aseguró que Mirtha es “una de las mujeres más inteligentes del país” y que su aparente temor no es otra cosa que una de sus mejores actuaciones, quizá la mejor de su carrera. “Ella es superior. Es más inteligente que todos nosotros. Duran Barba le dijo a todo el equipo de Cambiemos hace un año que había que trabajar el “fantasma de Cristina”. ¿Qué hizo Mirtha? ¡Agitó el fantasma de Cristina durante todo el almuerzo! ¡Ni un cuadro de Cambiemos lo hubiera hecho mejor! Es espectacular, chapeau para la señora”, aseguró el conductor.

Pero no fue el conductor de Bendita el único en darse cuenta de esta militancia M de la que es parte Mirtha, sino su colega, la actriz Florencia Peña. La protagonista de Cabarety actual jurado del Super Bailando 2019, aseguró que Mirtha milita de forma “impune”, al contrario de lo que le pasó a ella y a todos los llamados “actores K”, que fueron sospechados de recibir pagos o algún otro tipo de compensación a cambio de su apoyo incondicional a Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo puedo respetar que ella diga 'voten a Macri', porque es lo que ella piensa. El problema es ¿por qué nosotros no podemos decir 'voten a Cristina'? Si nosotros llegamos a decir eso, somos todos pagos, pero los M no. Nosotros somos ultra, y los M no. Nos decían 'ultra' de manera peyorativa. Como si fuéramos una especie de negadores seriales. (...) Han sido mucho más injustos con nosotros que con los que han bancado a este Gobierno", aseguró Flor en un móvil de Confrontados.

"Ella es así. Yo me senté en su mesa y nosotras nos tenemos mucho respeto y pensamos totalmente distinto. Sin embargo, puedo sentarme en su mesa y no sentir que me falte el respeto", justificó Flor a la Chiqui.