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Blender anunció un homenaje tras la muerte de Gaspi y Lucas Vignale en Brasil

El medio de streaming expresó su pesar por el fallecimiento del youtuber y del director audiovisual en un accidente aéreo en Río de Janeiro y confirmó una programación especial en su memoria.

La plataforma de streaming Blender confirmó que realizará una programación especial para homenajear a Gaspar Prim Díaz, conocido como "Gaspi", y al director audiovisual Lucas Vignale, quienes murieron en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

A través de un comunicado oficial, el medio expresó su "profundo dolor" por la pérdida de ambos integrantes de un proyecto audiovisual que se encontraba en desarrollo dentro de la productora.

Según informó Blender, Gaspi trabajaba en el formato on-demand "Gaspi visita tu hogar", una propuesta que buscaba combinar humor, observación y relatos cotidianos. El ciclo contaba con la dirección de Lucas Vignale, realizador audiovisual que también integraba el equipo creativo.

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La comunidad de Blender expresó su dolor por la muerte de dos de sus colaboradores y confirmó un homenaje especial.

La comunidad de Blender expresó su dolor por la muerte de dos de sus colaboradores y confirmó un homenaje especial.

El mensaje de Blender

En el comunicado difundido tras conocerse la noticia, la empresa destacó la trayectoria y el estilo personal del creador de contenidos.

"Gaspi fue una de las voces más singulares, sensibles y potentes de la escena digital argentina", señalaron desde la plataforma.

Sobre Vignale, remarcaron que era "un joven director de cine en ascenso y con voz propia", además de destacar su participación en la realización del proyecto que ambos desarrollaban.

El texto concluye con un mensaje dirigido a los allegados de las víctimas: "Cada uno de los que formamos parte de la comunidad Blender estamos profundamente conmovidos y hacemos llegar nuestro afecto a sus familiares y amigos".

Asimismo, la compañía informó que este lunes emitirá una programación especial para recordar a ambos colaboradores.

ADEMÁS: Las últimas imagenes de Gaspi y Lucas Vignale

El hecho ocurrió el domingo 14 de junio en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. De acuerdo con la información difundida por las autoridades brasileñas, dos helicópteros colisionaron en el aire y provocaron la muerte de seis personas.

Una de las aeronaves cayó en un estacionamiento privado y se incendió tras el impacto, mientras que el segundo helicóptero se precipitó a unos cien metros del lugar.

Entre las víctimas se encontraban Gaspar Prim Díaz, Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, el músico estadounidense Oliver Tree y los pilotos de ambas aeronaves.

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El youtuber argentino y el director audiovisual murieron en la colisión de dos helicópteros ocurrida en Brasil. Las causas del siniestro son investigadas.

El youtuber argentino y el director audiovisual murieron en la colisión de dos helicópteros ocurrida en Brasil. Las causas del siniestro son investigadas.

Las causas que originaron la colisión aún no fueron determinadas. La investigación quedó a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña, que buscará establecer cómo se produjo el siniestro.

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