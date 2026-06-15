Blender anunció un homenaje tras la muerte de Gaspi y Lucas Vignale en Brasil

"Gaspi fue una de las voces más singulares, sensibles y potentes de la escena digital argentina", señalaron desde la plataforma.

Sobre Vignale, remarcaron que era "un joven director de cine en ascenso y con voz propia", además de destacar su participación en la realización del proyecto que ambos desarrollaban.

El texto concluye con un mensaje dirigido a los allegados de las víctimas: "Cada uno de los que formamos parte de la comunidad Blender estamos profundamente conmovidos y hacemos llegar nuestro afecto a sus familiares y amigos".

Asimismo, la compañía informó que este lunes emitirá una programación especial para recordar a ambos colaboradores.

El hecho ocurrió el domingo 14 de junio en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. De acuerdo con la información difundida por las autoridades brasileñas, dos helicópteros colisionaron en el aire y provocaron la muerte de seis personas.

Una de las aeronaves cayó en un estacionamiento privado y se incendió tras el impacto, mientras que el segundo helicóptero se precipitó a unos cien metros del lugar.

Entre las víctimas se encontraban Gaspar Prim Díaz, Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, el músico estadounidense Oliver Tree y los pilotos de ambas aeronaves.

images (68) El youtuber argentino y el director audiovisual murieron en la colisión de dos helicópteros ocurrida en Brasil. Las causas del siniestro son investigadas.

Las causas que originaron la colisión aún no fueron determinadas. La investigación quedó a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña, que buscará establecer cómo se produjo el siniestro.