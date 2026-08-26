Blender expande su programación y supera un millón de seguidores en Instagram

Comunidad multiplataforma con tres millones de seguidores

Blender también subrayó que "la marca del millón en Instagram se inserta en un alcance mayor: al sumar sus cuentas de Instagram, TikTok, X, Facebook, YouTube y LinkedIn, Blender reúne cerca de tres millones de seguidores. La distribución multiplataforma es parte de su lógica editorial: una transmisión en vivo puede derivar en clips, piezas de contexto, debates y conversaciones que siguen circulando durante el día".

Asimismo explicaron que "ese modelo se aleja de la idea tradicional de una programación concentrada exclusivamente en una señal o en una grilla. La transmisión conserva un lugar central, pero funciona como punto de partida para una producción permanente, adaptada a los códigos y ritmos de cada red".

Blender integra la vertical de medios de CaleGroup, el holding empresarial liderado por Augusto Marini. El área es conducida por Liliana Parodi, con trayectoria en la industria audiovisual y de contenidos. La identidad creativa del canal está a cargo de Iván Liska, cofundador y director general creativo, responsable de articular la programación y la estrategia de contenidos para plataformas digitales.

Más programas y más figuras

El avance en redes coincide con una etapa de ampliación de la programación. A los ciclos diarios Qué Día, con Mauro Z, y Blender At Night, conducido por José María Listorti, se suman dos propuestas semanales de entrevistas: Fort Night Show, con Marta Fort, y En subida, el ciclo que estrena Pamela David.

En este sentido, se indicó que "la incorporación de conductores provenientes de universos distintos —periodismo, televisión, cultura digital y entretenimiento— busca ampliar el espectro de públicos sin abandonar la identidad con la que el canal ganó notoriedad: una combinación de actualidad, conversación y formatos pensados para circular tanto en vivo como en redes".