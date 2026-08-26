Blender expande su programación y supera un millón de seguidores en Instagram

El canal de streaming superó el millón de seguidores en Instagram y suma nuevos programas conducidos por Mauro Z, José María Listorti, Marta Fort y Pamela David.
En canal de streaming Blender informò que "superó el millón de seguidores en Instagram y se incorporó al grupo acotado de medios argentinos que alcanzaron esa cifra en la plataforma", y que amplió su programación con la incorporaciòn de nuevos ciclos conducidos por figuras entre las que se destacan Pamela David y Marta Fort.
Según se indicò en un comunicado, el crecimiento de Blender "no sólo refleja el crecimiento de una comunidad digital: también condensa una forma de producir información y entretenimiento que prioriza al celular como pantalla principal, antes que como destino secundario de contenidos nacidos para otro soporte".
Además, desde la señal explicaron que "en vez de utilizar Instagram como una vidriera para recortes de la transmisión en vivo, Blender desarrolló formatos concebidos desde el inicio para redes sociales: placas de actualidad con un tono irónico, videos explicativos breves y piezas verticales sobre política, economía y cultura. La estrategia apunta a una audiencia acostumbrada a informarse, entretenerse y debatir en el mismo flujo de contenidos".
Y agregaron que "la búsqueda de Blender pasa por sostener una voz reconocible sin perder precisión. La cuenta que ganó visibilidad con comentarios sarcásticos sobre la coyuntura hoy convive con explainers que requieren contexto, chequeo y claridad. Esa tensión entre humor, identidad editorial y rigor informativo atraviesa a buena parte de las redacciones que trabajan en formatos digitales".
Blender también subrayó que "la marca del millón en Instagram se inserta en un alcance mayor: al sumar sus cuentas de Instagram, TikTok, X, Facebook, YouTube y LinkedIn, Blender reúne cerca de tres millones de seguidores. La distribución multiplataforma es parte de su lógica editorial: una transmisión en vivo puede derivar en clips, piezas de contexto, debates y conversaciones que siguen circulando durante el día".
Asimismo explicaron que "ese modelo se aleja de la idea tradicional de una programación concentrada exclusivamente en una señal o en una grilla. La transmisión conserva un lugar central, pero funciona como punto de partida para una producción permanente, adaptada a los códigos y ritmos de cada red".
Blender integra la vertical de medios de CaleGroup, el holding empresarial liderado por Augusto Marini. El área es conducida por Liliana Parodi, con trayectoria en la industria audiovisual y de contenidos. La identidad creativa del canal está a cargo de Iván Liska, cofundador y director general creativo, responsable de articular la programación y la estrategia de contenidos para plataformas digitales.
El avance en redes coincide con una etapa de ampliación de la programación. A los ciclos diarios Qué Día, con Mauro Z, y Blender At Night, conducido por José María Listorti, se suman dos propuestas semanales de entrevistas: Fort Night Show, con Marta Fort, y En subida, el ciclo que estrena Pamela David.
En este sentido, se indicó que "la incorporación de conductores provenientes de universos distintos —periodismo, televisión, cultura digital y entretenimiento— busca ampliar el espectro de públicos sin abandonar la identidad con la que el canal ganó notoriedad: una combinación de actualidad, conversación y formatos pensados para circular tanto en vivo como en redes".
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