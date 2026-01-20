Espectáculos |

Buenos Aires celebra a Luis Alberto Spinetta

La Ciudad de Buenos Aires organizó una programación especial en homenaje a uno de los artista más influyente de los últimos tiempos.

El próximo viernes 23 de enero, Luis Alberto Spinetta habría cumplido 76 años, uno de los músicos más influyentes del rock argentino. Ese mismo día se conmemora -también- el Día Nacional del Músico y por ese motivo, Ciudad de Buenos Aires preparó una agenda para homenajear al inmenso artista con conciertos y shows gratuitos en diferentes puntos estratégicos de la Reina del Plata.

Spinetta Infinito (Centro Cultural Recoleta)

Este viernes 23, a las 19:30, se realizará un concierto tributo con un grupo estable y cantantes invitados que reinterpretan la obra inmortal del “Flaco” en la Terraza del CC Recoleta -Junín 1930, CABA-. El line up está conformado por Marina Wil, Julián Baglietto, MOAH, Juan Mehler, León Peirone, Lautaro Bancalari y Lautaro Moreno.

La entrada es sin cargo para argentinos y residentes, con ingreso por orden de llegada hasta agotar la capacidad. No se suspende por lluvia.

Spinetta: El Marcapiel (Ciudad Cultural Konex)

También este viernes se celebra la quinta edición de “El Marcapiel”, el emblemático homenaje que reúne a artistas que tocaron con Luis Alberto Spinetta -junto a otros invitados especiales-, y que en esta edición estará a cargo de Javier Malosetti y se realizará en el Patio del Konex -Sarmiento 3131, CABA-.

Anfiteatro de Parque Centenario

En el marco del Día del Músico, el anfiteatro del Parque Centenario -Av. Díaz Vélez 4859, CABA- reabre sus puertas para dar inicio a un ciclo de conciertos gratuitos en el escenario. Y aunque aún no se anunció la programación oficial, es de espera que el primer show sea un homenaje a "El Flaco".

Cada 23 de enero, Buenos Aires se transformará en un gran escenario para recordar a Luis Alberto Spinetta, no desde la nostalgia, sino desde la música viva. Con conciertos tributo, espacios culturales activos y escenarios que vuelven a latir, la Ciudad le rinde el merecido homenaje a toda su obra.

