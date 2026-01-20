Buenos Aires celebra a Luis Alberto Spinetta

Embed

Spinetta Infinito (Centro Cultural Recoleta)

Este viernes 23, a las 19:30, se realizará un concierto tributo con un grupo estable y cantantes invitados que reinterpretan la obra inmortal del “Flaco” en la Terraza del CC Recoleta -Junín 1930, CABA-. El line up está conformado por Marina Wil, Julián Baglietto, MOAH, Juan Mehler, León Peirone, Lautaro Bancalari y Lautaro Moreno.

La entrada es sin cargo para argentinos y residentes, con ingreso por orden de llegada hasta agotar la capacidad. No se suspende por lluvia.

Spinetta: El Marcapiel (Ciudad Cultural Konex)

También este viernes se celebra la quinta edición de “El Marcapiel”, el emblemático homenaje que reúne a artistas que tocaron con Luis Alberto Spinetta -junto a otros invitados especiales-, y que en esta edición estará a cargo de Javier Malosetti y se realizará en el Patio del Konex -Sarmiento 3131, CABA-.

Embed

Anfiteatro de Parque Centenario

En el marco del Día del Músico, el anfiteatro del Parque Centenario -Av. Díaz Vélez 4859, CABA- reabre sus puertas para dar inicio a un ciclo de conciertos gratuitos en el escenario. Y aunque aún no se anunció la programación oficial, es de espera que el primer show sea un homenaje a "El Flaco".

Embed

Cada 23 de enero, Buenos Aires se transformará en un gran escenario para recordar a Luis Alberto Spinetta, no desde la nostalgia, sino desde la música viva. Con conciertos tributo, espacios culturales activos y escenarios que vuelven a latir, la Ciudad le rinde el merecido homenaje a toda su obra.