Wanda Nara hizo un descargo en sus redes en medio de los rumores

La empresaria atraviesa un momento de fuerte exposición pública luego de que surgieran rumores que ponen en duda la solidez de su situación económica, señalando presuntas deudas millonarias y varias infracciones impagas, en contraste con la imagen que muestra en redes sociales.

Revelaron cómo está Wanda Nara tras su separación de Migueles.

A través de una publicación en su cuenta de X, Wanda respondió punto por punto a las especulaciones que comenzaron a surgir desde su regreso a Buenos Aires, abordando temas que van desde su presente sentimental hasta supuestas multas vinculadas a la patente de sus vehículos.

En primer término, aseguró desconocer el origen de esas infracciones: “No tengo multas. Vendí uno de mis autos y aún no tuve tiempo de hacer la transferencia. De mi lado no son las multas". Además, recordó que posee una gran cantidad de autos registrados a su nombre: "Igual tengo 20 vehículos entre Italia y Argentina, voy a chequearlo con el contador. Es muy difícil saber de cuál de todos es la multa que me adjudican”.

Respecto a la versión que indicaba que no podría renovar su licencia de conducir por multas atribuidas a su ex, Mauro Icardi, aclaró: "Con respecto a mi casa son multas viejas del terreno que ya actualizaron. Con respecto a mi licencia de conducir, la tengo por 10 años, no manejo porque tengo chofer. Los fines de semana SI me divierte manejar mis autos: saben que soy muy fierrera".

Asimismo, volvió a referirse a su presente laboral en Telefe, luego de que trascendiera que su contrato finalizaría en diciembre: “A los que les preocupa mi situación contractual, renové en el canal por muchos años y mi sueldo es el sustento de mi familia”.

También se refirió a su vínculo con Martín Migueles y llevó tranquilidad sobre ese aspecto: “Para los que están preocupados por mi situación sentimental, la definición es ‘Estoy como quiero estar".

Además, anticipó los proyectos que tiene previstos una vez finalizada su etapa como conductora en Telefe: “Me queda un tiempito más grabando Masterchef, y luego, este año viajo para la TV Italiana, Cine, un programa para Netflix, y seguramente encuentre tiempo para el reality que tengo contrato y me quedó pendiente”.

Por último, desmintió la versión que sostiene que su casa de verano en Punta del Este sería producto de un canje y no una propiedad propia: “Mis hijos no fueron desalojados de mi casa de verano, porque es de ellos y volveremos cada fin de semana que podamos. Mis hijos volvieron en Barco por qué mis padres traían mis autos que estaban en Uruguay”.