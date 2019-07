Cabito habló de lo mal que estuvo tras bypass gástrico

"Yo cobraba 8 mil pesos en 6-7-8, literalmente. No me gusta hablar de guita, pero como pasó tanto tiempo esa cifra se desvirtuó. Pero igual decían que ganaba 130 mil. Nada que ver. Eso me trajo muchos problemas. Y encima en ese momento yo ganaba bastante a fin de año haciendo eventos de distintas empresas, pero después de 6-7-8 dejé de hacerlo. Yo jamás me quejé, pero yo no sabía que por participar ahí se me iba a cortar lo otro. Son las reglas de juego", dijo.

ADEMÁS:

El conductor radial también habló de su salud y de lo mal que la pasó cuando se hizo el bypass gástrico. Por sus problemas para caminar le daban morfina, pero una noche un enfermero se olvidó de anotar que ya se la había suministrado por lo que le dieron doble dosis.

De esta manera, en medio de una apnea, le dio un paro cardiorrespiratorio: "Me desperté y no entendía nada, escuché la voz de ella (Florencia, su ex novia). El amor me despertó. No me quedó bronca, yo cometí mil errores, es rara la sensación. ¿Cuál fue el daño? Pude haber muerto, sí, pero no me quedó nada", dijo resignado.