El estreno de la película protagonizada por Leonardo Sbaraglia en Cannes

La presentación de "Amarga Navidad" marca el regreso a la competencia por “La palma de oro” del cineasta español Pedro Almodóvar. Se estrena el jueves 22.
“Amarga Navidad”, la película protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lennie y que marca el regreso de Pedro Almodóvar a la competencia oficial por la “Palma de oro” en el Festival de Cannes, no sólo se estrenó con aplausos y ovaciones sino que, además, sufrió una interrupción durante un momento de “caos”.
Según los medios europeos acreditados en la exhibición del filme, a los 15 minutos de iniciada la proyección, un hombre que se encontraba en la sala gritó de manera llamativa y se descompensó.
Pero, el mayor inconveniente no fue un problema de salud del espectador, sino que, como señaló el cronista de del medio estadounidense Deadline, la proyección de la película no se detuvo “Fue un caos y parecía que el festival no tenía ningún protocolo establecido para este tipo de emergencia”.
Finalmente, los organizadores detuvieron la proyección, y todos los asistentes debieron abandonar la sala. Una hora después se retomó la reproducción del filme desde el principio, con la actriz francesas Juliette Binoche -presidenta del jurado en 2025- entre el público. Una vez concluida la función, la nueva película de Almodovar recibió ovación de nueve minutos, en lo que representó su estreno mundial. En un comunicado difundido posterior se informó que el hombre fue trasladado consciente a un “hospital para recibir atención médica”.
Este filme representa la propuesta número once del director español y sigue a dos historias, la de un director, Raúl -interpretado por Leonardo Sbaraglia- y la de Elsa, una cineasta de culto -Bárbara Lennie-.
Tras la emoción de los presentes, Pedro Almodóvar expresó: “Nunca encontré a un público tan cálido. Siempre es un sueño venir, entrar por esa puerta y sentarme aquí. Lo echaré mucho de menos cuando ya no pueda hacerlo”
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