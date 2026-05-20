El estreno de la película protagonizada por Leonardo Sbaraglia en Cannes

Finalmente, los organizadores detuvieron la proyección, y todos los asistentes debieron abandonar la sala. Una hora después se retomó la reproducción del filme desde el principio, con la actriz francesas Juliette Binoche -presidenta del jurado en 2025- entre el público. Una vez concluida la función, la nueva película de Almodovar recibió ovación de nueve minutos, en lo que representó su estreno mundial. En un comunicado difundido posterior se informó que el hombre fue trasladado consciente a un “hospital para recibir atención médica”.

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Este filme representa la propuesta número once del director español y sigue a dos historias, la de un director, Raúl -interpretado por Leonardo Sbaraglia- y la de Elsa, una cineasta de culto -Bárbara Lennie-.

Tras la emoción de los presentes, Pedro Almodóvar expresó: “Nunca encontré a un público tan cálido. Siempre es un sueño venir, entrar por esa puerta y sentarme aquí. Lo echaré mucho de menos cuando ya no pueda hacerlo”