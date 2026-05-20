Icardi le cumplió el sueño a la China Suárez

Este viaje tiene detrás una historia personal que durante años quedó inconclusa para la China Suárez, según recordó Gustavo Méndez , la actriz había tenido la posibilidad de visitar Japón junto a Marley para el programa "Por el Mundo", pero debió cancelar todo a último momento debido a un delicado problema familiar, y quien ocupó su lugar en ese viaje fue Jimena Barón.

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Con su gesto, Mauro Icardi concretó la deuda emocional que tenía pendiente la China Suárez, que desde hace años soñaba con recorrer Tokio, descubrir la cultura japonesa y conectar con una tierra por la que siempre manifestó admiración.

El delantero argentino, que acaba de consagrarse nuevamente campeón con el Galatasaray en Turquía, luego de su viaje con su novia por Japón, viajará a la Argenttina para visitar a sus hijas.