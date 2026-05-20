Icardi le cumplió el sueño a la China Suárez

Se conoció qué fue lo que hizo el futbolista del Galatasaray de Turquía para cumplirle un deseo a su actual novia.
El romance entre Mauro Icardi y la China Suárez volvió a instalarse en el centro de la escena mediática, por un importante gesto cargado de simbolismo. Según reveló el periodista Gustavo Méndez en el programa “La Mañana con Moria” de El Trece, el delantero del Galatasaray Spor Kulübü decidió cumplirle uno de los mayores sueños a la actriz: llevarla de vacaciones a Japón, un destino que Eugenia soñaba conocer desde hace años.
El panelista del ciclo conducido por la One contó que la pareja ya se encuentra disfrutando del viaje, dato no pasó inadvertido, ya que es conocida la fascinación de la actriz argentina por la cultura nipona, algo que esta ligado a su historia familiar y a su identidad artística.
Este viaje tiene detrás una historia personal que durante años quedó inconclusa para la China Suárez, según recordó Gustavo Méndez , la actriz había tenido la posibilidad de visitar Japón junto a Marley para el programa "Por el Mundo", pero debió cancelar todo a último momento debido a un delicado problema familiar, y quien ocupó su lugar en ese viaje fue Jimena Barón.
Con su gesto, Mauro Icardi concretó la deuda emocional que tenía pendiente la China Suárez, que desde hace años soñaba con recorrer Tokio, descubrir la cultura japonesa y conectar con una tierra por la que siempre manifestó admiración.
El delantero argentino, que acaba de consagrarse nuevamente campeón con el Galatasaray en Turquía, luego de su viaje con su novia por Japón, viajará a la Argenttina para visitar a sus hijas.
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