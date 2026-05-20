Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: sigue en terapia intensiva

Aunque aseguran que se encuentra estable, el periodista y conductor permanece internado desde hace una semana tras complicaciones circulatorias y una reciente intervención cardíaca.
El periodista Chiche Gelblung continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva de la clínica Hospital Mater Dei, donde permanece bajo observación médica luego de haber sido sometido a la colocación de dos stents cardíacos por una trombosis en el tobillo.
Según trascendió, el conductor de 82 años pasó la noche con dolores, aunque se mantiene estable, despierto y en comunicación con su entorno. Además, días atrás sufrió un accidente doméstico que le dejó una cicatriz cerca del ojo izquierdo.
El periodista Pablo Montagna señaló que en las próximas horas podría realizarse una junta médica para evaluar la evolución del cuadro y definir cómo continuará el tratamiento, especialmente ante la ausencia temporal de su médico de cabecera.
Gelblung había sido intervenido hace casi un mes por problemas circulatorios y, tras la cirugía, quedó bajo controles médicos permanentes. Sin embargo, pese a las recomendaciones de reposo, retomó rápidamente sus actividades laborales.
En distintas entrevistas recientes, el histórico conductor reconoció que atravesó semanas delicadas desde la colocación de los stents. En los últimos años también había enfrentado otros problemas de salud e internaciones, aunque siempre volvió rápidamente a su actividad profesional.
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