Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: sigue en terapia intensiva

Aunque aseguran que se encuentra estable, el periodista y conductor permanece internado desde hace una semana tras complicaciones circulatorias y una reciente intervención cardíaca.

El periodista Chiche Gelblung continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva de la clínica Hospital Mater Dei, donde permanece bajo observación médica luego de haber sido sometido a la colocación de dos stents cardíacos por una trombosis en el tobillo.