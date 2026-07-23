Cancelaron un homenaje a Rosalía en Córdoba

Por miedo a escraches y represalias contra los músicos, una institución cultural cordobesa decidió no seguir adelante con el homenaje a la cantante española
En medio del fuerte rechazo que generó en redes sociales su participación en una campaña anti Argentina tras la final del Mundial 2026, una productora cordobesa decidió a suspender un evento tributo a la cantante española. El espectáculo "Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico", programado para el jueves 24 de julio en el Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba, fue cancelado de manera preventiva por temor a incidentes.
La decisión fue tomada de forma conjunta por Impacto Producciones y las autoridades del museo que, través de un comunicado, explicaron que en las últimas horas recibieron “numerosos mensajes de odio y enojo” dirigidos al homenaje. “También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción” señalaron en el texto.
El director del Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba, Piky Sánchez, confirmó que la suspensión se dispuso para resguardar la seguridad de los músicos locales -que llevaban meses ensayando-, del equipo técnico y del público “Preferimos evitar posibles agresiones o represalias durante la presentación” explicó.
La actual influencer y ex actriz porno Mia Khalifa publicó un video en el que celebraba el triunfo español al ritmo de "La Perla", una de las canciones más conocidas de Rosalía. Sobre la imagen, la expornostar escribió “Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas” acompañado el texto con banderas de España.
La palabra “perla” es utilizada de manera despectiva para referirse a alguien poco confiable, problemático o “tumbero”, por eso el uso del término en ese contexto fue interpretado por gran parte del público local como una ofensa directa hacia los argentinos y hacia la Selección.
Poco después, Rosalía compartió ese mismo video en su cuenta de TikTok, lo que desató una ola de indignación entre sus seguidores argentinos y generó que en las redes sociales se multiplicaran los pedidos de boicot a sus próximos shows en el país.
Ante el escándalo, Rosalía eliminó la publicación y salió a pedir disculpas a través de sus historias de Instagram. Con una bandera argentina de fondo, escribió “Le di a compartir porque sonaba *La Perla* y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdoooonnnnn” y más tarde sumó otro mensaje “Solo tengo amor por Argentina” acompañado de un corazón rojo y emojis de llanto.
A pesar de las disculpas de la artista española, el malestar no se disipó por completo y muchos fans aseguraron que ya no asistirán a sus conciertos y que están intentando devolver las entradas. Rosalía tiene programadas varias fechas consecutivas en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 1 de agosto y los precios de las entradas oscilan entre los $95.000 y los $290.000, según la ubicación.
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