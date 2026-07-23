Cancelaron un homenaje a Rosalía en Córdoba

La palabra “perla” es utilizada de manera despectiva para referirse a alguien poco confiable, problemático o “tumbero”, por eso el uso del término en ese contexto fue interpretado por gran parte del público local como una ofensa directa hacia los argentinos y hacia la Selección.

Poco después, Rosalía compartió ese mismo video en su cuenta de TikTok, lo que desató una ola de indignación entre sus seguidores argentinos y generó que en las redes sociales se multiplicaran los pedidos de boicot a sus próximos shows en el país.

Ante el escándalo, Rosalía eliminó la publicación y salió a pedir disculpas a través de sus historias de Instagram. Con una bandera argentina de fondo, escribió “Le di a compartir porque sonaba *La Perla* y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdoooonnnnn” y más tarde sumó otro mensaje “Solo tengo amor por Argentina” acompañado de un corazón rojo y emojis de llanto.

A pesar de las disculpas de la artista española, el malestar no se disipó por completo y muchos fans aseguraron que ya no asistirán a sus conciertos y que están intentando devolver las entradas. Rosalía tiene programadas varias fechas consecutivas en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 1 de agosto y los precios de las entradas oscilan entre los $95.000 y los $290.000, según la ubicación.