Las disculpas de Rosalía tras su posteo en contra de Argentina al perder la final del Mundial

MORIA CASÁN CONTRA ROSALÍA

"Amo profundamente a este país y estoy orgullosa de ser Argentina. Y a los que dicen que este es un país de mierda, qué olor a caca despiden ustedes", lanzó Moria Casán, en una nota para la Tevé Pública, en las últimas horas.

El pedido de disculpas de Rosalía a la Argentina, a través de sus redes sociales.

"Váyanse, mi amor... Si estás trabajando en un país que te parece de mierda, por qué no te vas a la mierda. No sé quienes son, poné la canción de Lali (Espósito). La periferia que no entiende. Numeral quienes son", lanzó, la conductora de las mañanas de El 13, y acompañó sus dichos con un gesto de fakiu.