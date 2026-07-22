Las disculpas de Rosalía tras su posteo en contra de Argentina al perder la final del Mundial

La cantante justificó su reacción en redes sociales, luego de que España consiga la Copa del Mundo, por ganarle al seleccionado local.
Rosalía se cansó del hate en su contra, tras sus dichos contra Argentina. El conflicto en redes sociales comenzó un día después de la final disputada en el MetLife Stadium, en Estados Unidos. Fue a partir de que publicase un video donde simuló cantar un fragmento de “La perla”, de Rosalía. Pero el eje de la problemática se centró con que acompañó el gesto con una frase cargada de ironía: “así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, con un mensaje claramente dirigido a los hinchas y la población argentina.
Y, luego, escaló a nivel internacional pero, sobre todo en lo más profundo del territorio nacional, cuando la propia artista decidió repostear el video en sus historias, donde se escuchan los versos: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”, más que significativos, en sí mismos.
Tras el impacto de la situación viral, Rosalía decidió eliminar su publicación de sus cuentas oficiales, considerando que la joven tiene previsto presentarse a comienzos de agosto, con su seguidilla de shows en el Mosvitar Arena. Y, en medio de la campaña, por parte de los espectadores, que pediría el reembolso del precio de las entradas o que las estarían revendiendo, la artista accionó, preocupada.
Y, para reformar su "pedido de disculpas", la cantante hizo un video casero, en donde explicó lo sucedido: "le di compartir porque sonaba La Perla, ni leí lo que compartía. Mala mía. Perdón" intentó, Justificarse, con un posteo en su historial de Instagram, sobre un fondo con la bandera argentina. Y, en una siguiente publicación, agregó: "solo tengo amor por la Argentina".
"Amo profundamente a este país y estoy orgullosa de ser Argentina. Y a los que dicen que este es un país de mierda, qué olor a caca despiden ustedes", lanzó Moria Casán, en una nota para la Tevé Pública, en las últimas horas.
"Váyanse, mi amor... Si estás trabajando en un país que te parece de mierda, por qué no te vas a la mierda. No sé quienes son, poné la canción de Lali (Espósito). La periferia que no entiende. Numeral quienes son", lanzó, la conductora de las mañanas de El 13, y acompañó sus dichos con un gesto de fakiu.
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