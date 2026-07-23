Furia y reclamos con Rosalía: los fans argentinos exigen el reembolso de las costosas entradas para el Movistar Arena

La polémica alrededor de la artista española por su actitud chicanera tras la final del Mundial 2026, sigue creciendo y cada vez más compradores los que buscan recuperar el dinero de sus tickets. Los shows, por ahora, siguen confirmados.
La controversia que rodea a Rosalía también impactó en la venta de entradas para sus presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires. En las últimas horas se multiplicaron los reclamos de fanáticos que aseguran que no quieren asistir a los recitales y comenzaron a gestionar la devolución de los tickets.
La polémica trascendió justo después de la gran final de la Copa del Mundo, en la que España salió victorioso con un ajustado 1-0 ante Argentina y se consagró campeón. La cantante de 33 años reposteó un video de otra famosa, en el que provoca directamente los subcampeones, en una actitud chicanera y de desprestigio, no solo como un 'folcklore'. "Como se siente la vida ahora que las perlas han sido derrotadas", escribió Mia Khalifa, con "La Perla" de fondo, canción de Rosalía. Este reposteo generó bronca e indignación entre sus fanáticos con la artista que fue siempre bien recibida en el país. Y es que despierta bastante interpretación.
A pesar del descargo público difundido por la cantante, el descontento no se disipó. En redes sociales continúan apareciendo publicaciones de usuarios que solicitan el reintegro del dinero, mientras crecen los pedidos para que se facilite el proceso de cancelación de las compras.
Los valores de los tickets quedaron en el centro de la discusión debido al monto que desembolsaron muchos espectadores. Los precios oficiales son los siguientes:
Quienes buscan recuperar ese dinero sostienen que realizaron una inversión importante y ahora esperan una respuesta favorable para obtener el reintegro.
El pedido de reembolso se realiza de manera digital mediante el soporte oficial del Movistar Arena. Para iniciar el trámite es necesario enviar un correo a [email protected].
En el mail se debe adjuntar el comprobante de compra, las entradas digitales y el comprobante de pago emitido por la ticketera. Además, hay que incluir el nombre completo del titular, el DNI y el número o código de la orden.
Una vez enviada toda la documentación requerida, la solicitud queda registrada y comienza el proceso administrativo para el eventual reintegro del dinero.
Hasta el momento, las presentaciones siguen programadas y no existe ningún anuncio oficial sobre una suspensión. Sin embargo, el conflicto mantiene a la intérprete española en el centro del debate entre sus seguidores.
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