Furia y reclamos con Rosalía: los fans argentinos exigen el reembolso de las costosas entradas para el Movistar Arena

Platea Alta: entre $95.000 y $115.000.

Campo Trasero: $160.000.

Platea Baja: entre $205.000 y $230.000.

Campo Delantero A: $290.000.

Campo Delantero B: $290.000.

Quienes buscan recuperar ese dinero sostienen que realizaron una inversión importante y ahora esperan una respuesta favorable para obtener el reintegro.

El pedido de disculpas de Rosalía a la Argentina, a través de sus redes sociales.

Cómo solicitar la devolución de las entradas

El pedido de reembolso se realiza de manera digital mediante el soporte oficial del Movistar Arena. Para iniciar el trámite es necesario enviar un correo a [email protected].

En el mail se debe adjuntar el comprobante de compra, las entradas digitales y el comprobante de pago emitido por la ticketera. Además, hay que incluir el nombre completo del titular, el DNI y el número o código de la orden.

Una vez enviada toda la documentación requerida, la solicitud queda registrada y comienza el proceso administrativo para el eventual reintegro del dinero.

Hasta el momento, las presentaciones siguen programadas y no existe ningún anuncio oficial sobre una suspensión. Sin embargo, el conflicto mantiene a la intérprete española en el centro del debate entre sus seguidores.