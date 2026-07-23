Murió Plas Johnson, el saxofonista que inmortalizó el tema de La Pantera Rosa

El músico estadounidense falleció a los 94 años en Los Ángeles. Su interpretación de The Pink Panther Theme lo convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la música para cine.
El músico estadounidense Plas Johnson, reconocido mundialmente por interpretar el emblemático solo de saxofón de The Pink Panther Theme, falleció a los 94 años en la ciudad de Los Ángeles. La noticia fue confirmada por la radio KKJZ y el periódico Donaldsonville Chief, de la localidad de Donaldsonville, en Luisiana, donde nació.
De acuerdo con la información recopilada por la Agencia Noticias Argentinas, el artista murió el pasado 15 de julio en el barrio de Granada Hills, apenas unos días antes de cumplir 95 años. Hasta el momento no trascendieron las causas de su fallecimiento.
Nacido en Donaldsonville, Johnson comenzó su carrera musical durante la década de 1950 junto a su hermano Ray. Con el paso de los años se transformó en uno de los músicos de sesión más solicitados y respetados de la industria estadounidense.
Su consagración internacional llegó en 1963, cuando grabó el inolvidable solo de saxofón de The Pink Panther Theme, composición de Henry Mancini para la película La Pantera Rosa. Aquella interpretación se convirtió en una de las melodías más reconocidas e icónicas de la historia del cine.
Aunque Johnson nunca obtuvo premios de manera individual, la banda sonora de La Pantera Rosa fue distinguida con tres premios Grammy, recibió una nominación al Oscar como Mejor Banda Sonora Original y figura entre las partituras cinematográficas más destacadas según el Instituto Americano del Cine.
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