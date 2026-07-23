Murió Plas Johnson, el saxofonista que inmortalizó el tema de La Pantera Rosa

El músico estadounidense falleció a los 94 años en Los Ángeles. Su interpretación de The Pink Panther Theme lo convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la música para cine.

El músico estadounidense Plas Johnson, reconocido mundialmente por interpretar el emblemático solo de saxofón de The Pink Panther Theme, falleció a los 94 años en la ciudad de Los Ángeles. La noticia fue confirmada por la radio KKJZ y el periódico Donaldsonville Chief, de la localidad de Donaldsonville, en Luisiana, donde nació.