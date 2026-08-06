¿Cuánto cobrará en dólares Pampita por ir a PH?

Revelaron la abultada cifra que recibirá la exmodelo por dar una entrevista en TV. Estará en la apertura de Podemos Hablar.
Carolina Pampita Ardohain siempre fue clara. Incluso, mantuvo esa postura a lo largo de los años. Para dar una entrevista en televisión, ella cobra.
Conocedora de que sus palabras suelen ser valoradas por su historia de vida y de que todo lo que cuenta tiene repercusión en otros programas y en portales web, la cifra que pide es en moneda extranjera.
"Para mí, es un trabajo más... Tal vez, tengo que hablar de temas que no me gustaría hacerlo. Yo misma soy quien arregla mis cachés. Pero las notas que hago con los noteros nunca las cobro", dejó en claro Pampita tiempo atrás.
Y, en esta oportunidad, después de no brindar una nota en profundidad durante mucho tiempo, será en Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, donde volverá a abrir su corazón el próximo fin de semana, por la pantalla de Telefe.
Pampita acordó con la producción de PH —algo que se viene negociando desde que compartieron el Mundial con Kusnetzoff— una cifra que a más de uno dejará con "la boca abierta".
Por producirse, ir a grabar y responder a las preguntas que le haga el conductor del envío, que vuelve al aire después de varios años, se alzará con la cifra de 10 mil dólares.
Acuerdo comercial y monetario mediante, Carolina compartirá el envío con Yanina Latorre, La Joaqui y Diego Leuco, prometiendo grandes revelaciones que se conocerán en el debut del ciclo, mientras las versiones sostienen que la exmodelo estaría separada del empresario y polista Martín Pepa.
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