¿Cuánto cobrará en dólares Pampita por ir a PH?

NEGOCIOS SON NEGOCIOS

Pampita acordó con la producción de PH —algo que se viene negociando desde que compartieron el Mundial con Kusnetzoff— una cifra que a más de uno dejará con "la boca abierta".

Por producirse, ir a grabar y responder a las preguntas que le haga el conductor del envío, que vuelve al aire después de varios años, se alzará con la cifra de 10 mil dólares.

Acuerdo comercial y monetario mediante, Carolina compartirá el envío con Yanina Latorre, La Joaqui y Diego Leuco, prometiendo grandes revelaciones que se conocerán en el debut del ciclo, mientras las versiones sostienen que la exmodelo estaría separada del empresario y polista Martín Pepa.