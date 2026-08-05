Candela Arizaga rompió el silencio después del escándalo con Facundo Moyano: qué dijo

El posteo publicado por Candela Arizaga en sus redes sociales.

Finalmente, y luego de la indagatoria y tras lo informado por el Registro Nacional de Reincidencia y la División Información de Antecedentes de la Policía Federal Argentina (PFA) sobre la inexistencia de impedimentos legales vigentes, se dispuso la liberación del sindicalista.

En su declaración ante el fiscal auxiliar Julián Pistone, Facundo Moyano afirmó que su vínculo con Candela Arizaga "siempre fue amoroso, afectivo; nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal". Y agregó: “Tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre al departamento”.

Para continuar con el proceso legal, al dirigente gremial se le impusieron, por el plazo que demande el trámite actual, diversas medidas restrictivas, entre ellas, fijar domicilio debiendo comunicar cualquier cambio de residencia dentro de las 24 horas; la obligación de comparecer a todas las citaciones; prohibición de cualquier tipo de contacto con la joven; y restricción de acercamiento.

La investigación contra el exdiputado continuará con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, el informe médico y el allanamiento, además de la toma de testimonios y la declaración de Arizaga, con el objetivo de constatar si existió en algún momento la comisión de alguno de los delitos por lo que se encuentra acusado.