Candela Arizaga rompió el silencio después del escándalo con Facundo Moyano: qué dijo

La influencer publicó un mensaje sus redes sociales. El martes fue captada por las cámaras de seguridad mientras corría desorientada en las inmediaciones del departamento donde vivía con Facundo Moyano.
Luego del escándalo que protagonizó en las últimas horas, la influencer Candela Arizaga admitió este miércoles que tiene "errores como cualquiera", en referencia al hecho que la involucró junto con su pareja, el exdiputado nacional Facundo Moyano.
Desde Rosario, su ciudad natal, la joven posteó un mensaje en la red social Instagram: "Estoy bien, mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocupan".
"Tengo errores como cualquiera; a la gente que me bardea le deseo mucho amor", expresó Arizaga, cuyo nombre tomó trascendencia luego de la denuncia que había presentado el último martes contra Moyano por violencia de género, y que derivó en un verdadero escándalo.
La influencer, de 23 años, fue captada por las cámaras de seguridad mientras corría desorientada en las inmediaciones del edificio donde vivía junto al dirigente gremial, ubicado en el barrio porteño de Belgrano. Luego, se presentó en una comisaría e hizo efectiva la denuncia que derivó en la detención de Moyano, acusado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
Finalmente, y luego de la indagatoria y tras lo informado por el Registro Nacional de Reincidencia y la División Información de Antecedentes de la Policía Federal Argentina (PFA) sobre la inexistencia de impedimentos legales vigentes, se dispuso la liberación del sindicalista.
En su declaración ante el fiscal auxiliar Julián Pistone, Facundo Moyano afirmó que su vínculo con Candela Arizaga "siempre fue amoroso, afectivo; nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal". Y agregó: “Tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre al departamento”.
Para continuar con el proceso legal, al dirigente gremial se le impusieron, por el plazo que demande el trámite actual, diversas medidas restrictivas, entre ellas, fijar domicilio debiendo comunicar cualquier cambio de residencia dentro de las 24 horas; la obligación de comparecer a todas las citaciones; prohibición de cualquier tipo de contacto con la joven; y restricción de acercamiento.
La investigación contra el exdiputado continuará con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, el informe médico y el allanamiento, además de la toma de testimonios y la declaración de Arizaga, con el objetivo de constatar si existió en algún momento la comisión de alguno de los delitos por lo que se encuentra acusado.
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