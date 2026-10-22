Candela Arizaga habló sobre la perimetral con Facundo Moyano y evitó referirse a un posible embarazo

La modelo se presentó en la fiscalía para evaluar el levantamiento de las restricciones judiciales y expresó su deseo de continuar la relación con el sindicalista.
La modelo Candela Arizaga acudió a la fiscalía para evaluar la continuidad de la medida perimetral que la justicia impuso contra el dirigente sindical Facundo Moyano, en el marco de una investigación por una presunta situación de violencia de género ocurrida a comienzos de agosto.
De acuerdo con la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la influencer se detuvo ante los periodistas para responder algunas preguntas y llamó la atención al evitar confirmar o desmentir las versiones que circulan sobre un posible embarazo junto al sindicalista. Ante la consulta, respondió: " No puedo responder eso".
Arizaga se presentó en la sede judicial de Suipacha 152, donde se analizará el pedido de ambas partes para dejar sin efecto las restricciones vigentes, dado que tanto ella como Moyano manifestaron su intención de continuar con la relación.
Consultada sobre la posibilidad de que la medida perimetral sea levantada durante la jornada, la modelo expresó: "Tenemos fe de que sí. Hoy estoy positiva".
Además, se refirió al reciente viaje que realizó a Madrid junto a su pareja y rechazó las críticas que surgieron por ese encuentro. "No siento que burlamos nada, como se dijo", sostuvo.
La influencer también insistió en que nadie intentó condicionarla para modificar su declaración durante el proceso judicial. En ese sentido, afirmó: "Mi declaración siempre fue la misma".
Por último, Arizaga manifestó su deseo de casarse con Moyano, dejando en claro que contempla un futuro en pareja con el dirigente sindical.
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