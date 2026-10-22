Candela Arizaga habló sobre la perimetral con Facundo Moyano y evitó referirse a un posible embarazo

Además, se refirió al reciente viaje que realizó a Madrid junto a su pareja y rechazó las críticas que surgieron por ese encuentro. "No siento que burlamos nada, como se dijo", sostuvo.

La influencer también insistió en que nadie intentó condicionarla para modificar su declaración durante el proceso judicial. En ese sentido, afirmó: "Mi declaración siempre fue la misma".

Por último, Arizaga manifestó su deseo de casarse con Moyano, dejando en claro que contempla un futuro en pareja con el dirigente sindical.