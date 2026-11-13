Carlos Nair Menem se casa con la mujer que lo denunció por violencia de género

En una semana, el hijo de Carlos Saúl contraerá matrimonio simbólico con Prinelis Primera, quien lo acusó en la justicia en abril de este año. Y, en febrero, se unirán por civil, en Argentina.
Carlitos Nair, hijo del recordado Carlos Saúl Menem, se casará con su novia, Prinelis Primera, con quien comparte su vida hace cuatro años. Pero la boda se dará en el marco de una causa judicial todavía abierta en contra de él porque ella lo acusó de violencia de género y de robo, algunos meses atrás.
“Carlitos se casa el 18 de noviembre con su novia colombiana en la playa de Colombia, del Caribel, en un evento simbólico. Lo hacen allá porque su novia es colombiana", contó Fernanda Iglesias, al aire de Puro Show, en las mañanas de El 13, sobre el futuro del hijo del expresidente de la nación.
"En en el pasado mes de abril, Prinelis lo denunció por violencia y por robo. Esa causa penal todavía sigue, pero ellos están reconciliados”, recordó la panelista, sobre lo sucedido pocos meses atrás, en la pareja que -con interrupciones de por medio- llevan juntos cuatro años.
"Ya se fueron hace unos días a Colombia...", agregó, a modo informativo, la periodista. Y recordó como arrancó la historia de amor entre Nair y Primera. “Ella tiene acá una peluquería en Buenos Aires. Lo conoció cuando estaba viviendo en Formosa, pero empezaron a hablar por Instagram. Estuvieron un rato largo chateando hasta que en un momento ella viaja a Formosa para verlo, se pusieron de novios y fueron a vivir a Buenos Aires”.
En los primeros meses de este todavía transitado 2026, Prinelis se presentó en la justicia federal asesorada por un letrado y denunció a Carlitos Nair por Violencia de Género y por robo. Con el correr de los meses, ellos solucionaron sus diferencias personal, a pesar de la grave acusación.
Y aunque ahora están a punto de dar un gran paso en la pareja que se culminará con una unión civil en el segundo mes del próximo 2027, la causa sigue abierto y sigue su curso normal. Habrá que ver que determina el tribunal, con la nueva realidad entre Menem y Primera.
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