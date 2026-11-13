Carlos Nair Menem se casa con la mujer que lo denunció por violencia de género

¿QUÉ PASÓ CON LA DENUNCIA QUE PRISNELA LE HIZO A CARLITOS NAIR?

En los primeros meses de este todavía transitado 2026, Prinelis se presentó en la justicia federal asesorada por un letrado y denunció a Carlitos Nair por Violencia de Género y por robo. Con el correr de los meses, ellos solucionaron sus diferencias personal, a pesar de la grave acusación.

Y aunque ahora están a punto de dar un gran paso en la pareja que se culminará con una unión civil en el segundo mes del próximo 2027, la causa sigue abierto y sigue su curso normal. Habrá que ver que determina el tribunal, con la nueva realidad entre Menem y Primera.