Después les confirmaron que iban a tener todos los ingredientes pesados exacto de lo que tienen que usar para hacer una marquise de chocolate y naranjas y en ese momento, Osvaldo sacó una torta y revelaron que debián replicarla, aunque en un tamaño más pequeño. Para facilitarles las cosas , les puermitieron a los participantes acercarse a observar de cerca la torta y les cortan una porción.