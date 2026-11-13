El reconocido pastelero Osvaldo Gross se sumó a las cocinas y les explicó a los participantes cómo deberán trabajar para replicar su torta.
En la noche de jueves 12 de noviembre, al ingresar a las cocinas de MasterChef Celebrity, los participantes descubrieron que se enfrentarían -nuevamente- a las cajas misteriosas.
Inmediatamente comenzaron las especulaciones sobre qué encontrarían debajo, sobre todo, por los delantales blancos del jurado. En ese momento Maru Botana les dio una pista que fue la palabra “precisión”, y Germán Martitegui les advirtió que iban a necesitar mucha paciencia.
Los participantes levantaron las cajas y encuentraron productos de laboratorio, con ingredientes de cocina adentro “La pastelería es una especialidad de precisión, la combinación de los ingredientes, no es solo una mezcla de sabores, sino una reacción química y física exacta, donde cada elemento cumple un rol fundamental” reveló Damián Betular.
Antes de continuar con la consigna de la noche, anunciaron que se sumará un pastelero invitado Osvaldo Gross y después de saludarlo, el chef explicó que en la pastelería hay que trabajar con la precisión de un laboratorio y afirmó “Hoy son laboratoristas de pastelería”.
Después les confirmaron que iban a tener todos los ingredientes pesados exacto de lo que tienen que usar para hacer una marquise de chocolate y naranjas y en ese momento, Osvaldo sacó una torta y revelaron que debián replicarla, aunque en un tamaño más pequeño. Para facilitarles las cosas , les puermitieron a los participantes acercarse a observar de cerca la torta y les cortan una porción.
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