Preocupación por la salud de Jorge Bocacci, el presentador de Titanes en el ring: "No hay mucho..."

El mítico animador fue diagnosticado con un tumor cerebral, en estado avanzado, durante una internación de varios días.
Jorge Bocacci, legendario referente de Titanes en el ring, no pasa por un buen presente de salud. Es más, su situación actual es muy delicada, según informó su exmujer y madre de un hijo en común, Graciela Di Biase. El locutor tiene 81 años y, en los últimos tiempos, recibió un duro diagnóstico.
Al mítico relator y maestro de ceremonias, le encontraron un tumor en el cerebro, en estado avanzado, el el lóbulo frontal izquierdo. Su complicación actual llevó a que el pasado ocho de noviembre, deba ser internado en un hospital de la zona costera de Mar de Ajó. Y los médicos tomaron una determinante decisión.
Los especialista en salud del lugar reunieron a los familiares más cercanos de Jorge para hablarles de su difícil cuadro de salud y las expectativas, en un futuro inmediato. Como primera medica, desaconsejaron una posible intervención quirúrgica, debido al estado general del Bocacci, muy delicado, por cierto.
“Tratamos de priorizar fundamentalmente la salud de él, la tranquilidad”, declaró, su exesposa, en diálogo con Infobae. Días, después, Jorge recibió el alta médica pero eso no significó una mejora notable, en su salud. Por el contrario, fue una decisión en común entre los médicos y la familia de él.
Jorge salió del hospital el once de noviembre, rumbo a un hogar que comparte con otras personas mayores. Según preciso Di Biase, fue con un objetivo y por una triste realidad.
"Lamentablemente, no hay mucho más por hacer: fue trasladado al mismo geriátrico en el que estaba antes de la internación, debido a su diagnóstico”, contó, la mamá de su hijo.
comentar