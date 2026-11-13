Preocupación por la salud de Jorge Bocacci, el presentador de Titanes en el ring: "No hay mucho..."

EL DURO PRESENTE DE BOCACCI

Jorge salió del hospital el once de noviembre, rumbo a un hogar que comparte con otras personas mayores. Según preciso Di Biase, fue con un objetivo y por una triste realidad.

"Lamentablemente, no hay mucho más por hacer: fue trasladado al mismo geriátrico en el que estaba antes de la internación, debido a su diagnóstico”, contó, la mamá de su hijo.