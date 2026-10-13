Carlos Perciavalle aseguró que habrá una invasión extraterrestre vinculada a Donald Trump

El artista predijo la llegada de ovnis al planeta tierra, en los próximos meses. "Lo que quieren los extraterrestres es un planeta en el que la gente viva en paz...".
Carlos Percivalle sorprendió a propios y a extraños al revelar que, según sus conocimientos e investigaciones realizadas, entre fines de este año y comienzos del próximo 2027, habrá una suerte de invasión extraterrestre que sacudirá a las potencias del mundo. Incluso, se animó a revelar cual sería el objetivo de los ovnis.
"Sobre fin de año y los primeros meses del año que viene van a hacer una aparición universal y el mundo será un antes y un después”, aseguró Carlos, durante una entrevista sobre ovnis, en el ciclo Rosca Stream, generando una gran intriga con sus dichos, al aire.
“Justamente una persona que no es de mi simpatía, Donald Trump, es uno de los principales contactos con los extraterrestres”, manifestó, Perciavalle, con firmeza, en sus dichos, al aire.
“Estamos rodeados de naves, hay mucha gente que no lo sabe y otra que no lo quiere saber. Hay gente que ha tenido vinculación directa. Al Cerro de la Luz he ido varias veces, he sacado fotos, he tenido contactos, casi como estamos teniendo nosotros ahora”, contó el artista, sobre sus experiencias personales vividas.
"Lo empecé a contar, pero como todo el mundo me arrancó a decir que estaba loco, dije: ‘No lo cuento más’”, dijo Carlos, sobre las reacciones con las que se encontró cuando, años atrás, empezó a transmitir detalles de lo que eran sus conocimientos sobre seres de otros planetas.
"Lo que quieren los extraterrestres es un planeta en el que la gente viva en paz, en armonía, que esté bien repartido lo que haya que repartir: el alimento, las riquezas. Que no haya más armas ni bombas atómica", manifestó Perciavalle, durante la misma entrevista, sobre lo que sería el objetivo final de los ovnis.
comentar