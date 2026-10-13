Carlos Perciavalle aseguró que habrá una invasión extraterrestre vinculada a Donald Trump

LAS IDEAS DE PERCIAVALLE

"Lo empecé a contar, pero como todo el mundo me arrancó a decir que estaba loco, dije: ‘No lo cuento más’”, dijo Carlos, sobre las reacciones con las que se encontró cuando, años atrás, empezó a transmitir detalles de lo que eran sus conocimientos sobre seres de otros planetas.

"Lo que quieren los extraterrestres es un planeta en el que la gente viva en paz, en armonía, que esté bien repartido lo que haya que repartir: el alimento, las riquezas. Que no haya más armas ni bombas atómica", manifestó Perciavalle, durante la misma entrevista, sobre lo que sería el objetivo final de los ovnis.