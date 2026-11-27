La película adapta la exitosa obra teatral de 2024 está dirigida por Álex de la Iglesia, y su "trailer" está disponible en Netflix donde se estrenará el 18 de diciembre.
El segundo tráiler de Felicidades, la película argentina protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani que adapta al cine la comedia teatral que fue uno de los éxitos de la cartelera porteña durante 2024 se estrenará el 18 de diciembre en Netflix, dirigida por el realizador español Álex de la Iglesia.
La historia transcurre durante una fiesta de cumpleaños que, lejos de convertirse en la celebración esperada, termina en una sucesión de situaciones inesperadas. Suar interpreta a Julián, un hombre que organiza una reunión para intentar recomponer su relación con Felicitas, el personaje de Siciliani. Sin embargo, la aparición de un médium modifica por completo el rumbo de la noche.
El festejo se convierte en el escenario de una serie de confesiones, mentiras y secretos familiares que salen a la luz frente a los invitados. La presencia del personaje interpretado por Violeta Urtizberea introduce un componente sobrenatural en la trama y altera los planes del protagonista.
El adelanto combina escenas de humor, tensión y situaciones incómodas, con una casa en la que los acontecimientos parecen escapar cada vez más del control de sus habitantes. La película propone así una mezcla de comedia y elementos sobrenaturales, con los vínculos de pareja y las relaciones familiares como eje del relato.
El elenco también incluye a Benjamín Vicuña, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola. Además, Diego Capusotto tendrá una participación especial en la producción.
La película está basada en la obra teatral escrita por Mariano Pensotti, que llegó a los escenarios porteños en mayo de 2024 con Suar y Siciliani como protagonistas. Tras su paso por el teatro, la historia fue adaptada al formato cinematográfico con la participación del propio Pensotti, quien escribió el guion junto a Álex de la Iglesia.
La dirección quedó a cargo del cineasta español, conocido por películas como El día de la bestia, La comunidad y Las brujas de Zugarramurdi. Su incorporación marca un cruce entre la comedia argentina y el particular estilo del realizador europeo.
Felicidades fue rodada íntegramente en Buenos Aires y es una producción de Preludio, la compañía de Adrián Suar, y además, representa la primera película de Netflix realizada en Argentina bajo la dirección de Álex de la Iglesia.
El proyecto recupera una historia que ya había encontrado su público en el teatro, pero incorpora el lenguaje cinematográfico y un elenco ampliado para su llegada al streaming.
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