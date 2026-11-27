El elenco también incluye a Benjamín Vicuña, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola. Además, Diego Capusotto tendrá una participación especial en la producción.

Álex de la Iglesia estuvo a cargo de la dirección de la película, filmada íntegramente en Buenos Aires.

La película está basada en la obra teatral escrita por Mariano Pensotti, que llegó a los escenarios porteños en mayo de 2024 con Suar y Siciliani como protagonistas. Tras su paso por el teatro, la historia fue adaptada al formato cinematográfico con la participación del propio Pensotti, quien escribió el guion junto a Álex de la Iglesia.

La dirección quedó a cargo del cineasta español, conocido por películas como El día de la bestia, La comunidad y Las brujas de Zugarramurdi. Su incorporación marca un cruce entre la comedia argentina y el particular estilo del realizador europeo.

Una producción filmada en Buenos Aires

Felicidades fue rodada íntegramente en Buenos Aires y es una producción de Preludio, la compañía de Adrián Suar, y además, representa la primera película de Netflix realizada en Argentina bajo la dirección de Álex de la Iglesia.

El proyecto recupera una historia que ya había encontrado su público en el teatro, pero incorpora el lenguaje cinematográfico y un elenco ampliado para su llegada al streaming.