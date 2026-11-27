La periodista también se refirió al perfil de la modelo “Ella es millonaria y ambiciosa. Tal vez tiene miedo de quedarse sin nada, pero le gusta generar. No se quiso quedar quieta a pesar de que tiene mucho dinero”. Jesica Cirio cerró su cuenta personal de Instagram en junio de este año, luego de la difusión de videos en los que aparecía con fajos de dólares, en el marco de las investigaciones vinculadas al caso Martín Insaurralde. Actualmente la modelo mantiene un perfil bajo, está enfocada en Kimi, su hija recién nacida, fruto de su relación con Nicolás Trombino y utiliza una cuenta privada solo para amigos.