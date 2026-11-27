La modelo, que cerró su Instagram personal luego el escándalo de los dólares en el vestidor, planea importar ropa de primeras marcas y skincare coreano para comercializarlas a través de una cuenta sin su nombre.
Después de casi un año fuera del ojo público, y luego de convertirse en madre por segunda vez, Jésica Cirio volvió a ser tema de conversación por un nuevo emprendimiento comercial. La información fue revelada por la periodista Fernanda Iglesias en "Puro Show" el programa de espectáculos de El Trece.
Según Iglesias, la ex conductora de "La Peña de Morfi" decidió incursionar en la importación de ropa de marcas de lujo deportiva para venderla a través de una cuenta de Instagram que no lleva su nombre. Una de las líneas que mencionó es Y3, la colaboración de alta gama la famosa marca de las “tres tiras” y el diseñador japonés Yohji Yamamoto, una variante que no se comercializa de forma habitual en Argentina. “Importará ropa de marcas de lujo y las va a vender por Instagram”, detalló
Además de la indumentaria, Cirio apuntaría a un segundo rubro: cremas y productos de skincare coreanos, que actualmente son tendencia en el mundo de la cosmética, pero Fernanda Iglesias advirtió al respecto “Ojo que las coreanas tienen distinta piel a nosotros. No sé, Jessica, si ahí la vas a pegar mucho”.
La periodista también se refirió al perfil de la modelo “Ella es millonaria y ambiciosa. Tal vez tiene miedo de quedarse sin nada, pero le gusta generar. No se quiso quedar quieta a pesar de que tiene mucho dinero”. Jesica Cirio cerró su cuenta personal de Instagram en junio de este año, luego de la difusión de videos en los que aparecía con fajos de dólares, en el marco de las investigaciones vinculadas al caso Martín Insaurralde. Actualmente la modelo mantiene un perfil bajo, está enfocada en Kimi, su hija recién nacida, fruto de su relación con Nicolás Trombino y utiliza una cuenta privada solo para amigos.
Durante el programa, Fernanda Iglesias también detalló de una cuenta alternativa que Cirio usaría para “espiar” sin dejar rastros desde su perfil oficial: “Wendy.ncp”
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