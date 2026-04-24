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Inesperada confesión de Carmen Barbieri sobre el consumo de cocaína

 - Por Noelia Santone

La conductora de las tardes de El 9 contó qué le pasó el día que probó la sustancia tóxica. "Nunca más...".

"Probé algunas sustancia tóxica. probé cocaína. Probé porque tenía que probar, qué era... Y dije ´nunca más´", confió Carmen, al aire de Olga, el stream donde trabaja su actual nuera, Evelyn Botto, y donde estuvo invitada en las últimas horas.

"Si yo siempre estoy arriba, imagínate a donde estaba...", plantó Barbieri, al aire, sobre los efectos que le había generado el probar la droga. "Tenía estos dos dientes duros (se señala los dientes de adelante). No podía hablar y pregunté que me dieron", recordó, Barbieri.

"Pensé que había perdido los dientes de adelante... Y pedí que nunca más me dieron de eso y volví a preguntar qué era", reprodujo la conductora de las tardes de El 9, Con Carmen, sobre su experiencia personal con el consumo.

CARMEN CONTÓ HACE CUANTOS AÑOS QUE NO TIENE PAREJA

"Me gustaría tener una pareja. No es que estoy muy exigente, pero me gustaría tener a mi lado un hombre inteligente, con humor, que me banque. Yo trabajo mucho y tengo muy poco tiempo", contó Carmen, pocos días atrás.

"Es verdad que tuve muchos novios, por esto, hace como 20 años que no salgo con nadie. No tuve amores. Ni siquiera un encuentro. No, no me gustan las aplicaciones de citas. Soy muy miedosa. Con gente que no conozco no salgo, me lo tiene que presentar", aclaró, Barbieri.

CARMEN bARBIERI, COCAÍNA

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