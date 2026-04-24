Inesperada confesión de Carmen Barbieri sobre el consumo de cocaína

"Es verdad que tuve muchos novios, por esto, hace como 20 años que no salgo con nadie. No tuve amores. Ni siquiera un encuentro. No, no me gustan las aplicaciones de citas. Soy muy miedosa. Con gente que no conozco no salgo, me lo tiene que presentar", aclaró, Barbieri.

CARMEN bARBIERI, COCAÍNA